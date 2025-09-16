Taycan Turbo GT trece de 250 km/h pe sfertul de milă și intră în istorie

Porsche Taycan Turbo GT a intrat în istorie la Sydney Dragway, unde a parcurs sfertul de milă în doar 9,083 secunde, atingând o viteză maximă de 252 km/h. Recordul este considerat cel mai rapid timp obținut vreodată de o mașină de producție nemodificată pe o pistă de drag din Australia, se arată pe site-ul de presă Porsche.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evenimentul a avut loc în cadrul unei seri publice de drag racing, acolo unde, de obicei, domină V8-urile masiv modificate. Porsche a ales acest cadru pentru a demonstra că viitorul performanței nu este doar electric, ci și spectaculos. Contrastul dintre Taycan Turbo GT și mașinile clasice de drag a subliniat direcția în care se îndreaptă motorsportul și tehnologia auto.

Putere electrică și performanță de top

Taycan Turbo GT dezvoltă 790 CP în mod standard, dar poate livra până la 1.100 CP și 1.300 Nm pentru scurte intervale de două secunde prin funcția Launch Control. În termeni tehnici, aceste valori corespund la 760 kW în overboost și 815 kW în regim maxim. Rezultatul este o accelerație explozivă, cu reprize care fac ca mașina să se apropie de timpii tipici vehiculelor de competiție.

Modelul prezent la Sydney a fost echipat cu Weissach Package, un pachet de optimizare care reduce masa și maximizează eficiența aerodinamică. Comparativ cu Taycan Turbo S, versiunea Turbo GT este mai ușoară cu 75 de kilograme, datorită utilizării masive de fibră de carbon și a scaunelor sport din CFRP (carbon-fibre-reinforced polymers).

Performanța a depășit și bariera regulamentară a International Hot Rod Association, care prevede parașute de frânare pentru orice vehicul ce trece de 241 km/h. Taycan Turbo GT a rulat cu 252 km/h, subliniind nu doar viteza, ci și controlul și siguranța tehnologiei Porsche.