AEI avertizează că efectele ordonanţei privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului vor fi anulate de creşterile viitoare de preţ

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, avertizează că ordonanţa de urgenţă pregătită de Guvern pentru declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere nu va genera efectele pozitive anticipate asupra preţurilor la carburanţi.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-o scrisoare deschisă adresată Executivului, AEI susţine că măsurile administrative incluse în proiect riscă să perturbe funcţionarea normală a pieţei şi să creeze dezechilibre în lanţul de aprovizionare, potrivit Agerpres.

Conform analizei asociaţiei, intervenţiile propuse nu oferă beneficii concrete şi sustenabile pentru consumatori și efectele acestora vor fi anulate rapid de creşterile viitoare de preţuri.

Mai mult, restricţiile administrative ar putea descuraja importurile şi distribuţia eficientă a produselor petroliere, cu riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de benzină şi motorină în lunile următoare.

„Într-un context economic deja marcat de incertitudine, considerăm esenţial ca orice intervenţie guvernamentală să fie fundamentată pe analize solide, consultări reale cu actorii din industrie şi evaluarea atentă a impactului pe termen mediu şi lung”, a subliniat Chisăliţă.

AEI solicită astfel suspendarea procesului de adoptare a ordonanţei în forma actuală, iniţierea unui dialog transparent cu reprezentanţii industriei şi ai consumatorilor și identificarea unor măsuri alternative, eficiente și sustenabile, care să sprijine consumatorii fără a afecta funcţionarea pieţei.

Proiectul de ordonanţă publicat de Ministerul Energiei prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere și limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină și materiile prime folosite pentru obţinerea acestora.

Adaosul este limitat la maximum 50% din media adaosului înregistrat în ultimele 12 luni.

În plus, proiectul introduce restricţii privind exportul produselor petroliere, care va fi permis doar cu acordul ministerului de resort, și măsuri de prevenire a vânzării la preţuri care depăşesc valorile maxime stabilite.

De asemenea, ordonanţa permite operatorilor economici să reducă temporar conţinutul de biocarburant în benzină de la 8% la minimum 2% pe perioada aplicării măsurilor de protecţie.

Măsurile vor fi aplicate iniţial pentru o perioadă de şase luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de maximum trei luni, atâta timp cât persistă împrejurările care au generat situaţia de criză.

AEI atrage atenţia că fără o monitorizare atentă şi fără alternative eficiente, stabilitatea pieţei de carburanţi ar putea fi afectată, cu impact direct asupra consumatorilor şi asupra economiei.

„Stabilitatea pieţei de carburanţi este un element esenţial pentru economia naţională şi bunăstarea cetăţenilor. Orice decizie care poate genera perturbări majore trebuie tratată cu maximă responsabilitate. Rămânem deschişi dialogului şi colaborării instituţionale pentru identificarea celor mai bune soluţii”, a mai declarat Chisăliţă.