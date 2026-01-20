dark
Grupul Renault raportează o creștere a vânzărilor cu 3,2% în 2025 / Dacia, aproape de 700.000 de unități vândute

George Radu
20 ianuarie 2026
Sursa: Renault
Renault a încheiat anul 2025 cu rezultate solide la nivel global, după ce a raportat vânzări totale de 1.628.030 de vehicule, în creștere cu 3,2% față de anul precedent. Evoluția a fost impulsionată în special de segmentul vehiculelor de pasageri, unde livrările au urcat cu 10%, până la aproximativ 1,29 milioane de unități, se arată într-un comunicat de presă emis către TechRider.

Este al treilea an consecutiv de creștere pentru Renault. După un prim semestru marcat de o creștere de 2,7%, marca a accelerat în a doua jumătate a anului, când avansul a ajuns la 3,8%.

În Europa, Renault a înregistrat o creștere de 7,4%

În Europa, Renault a înregistrat o creștere de 7,4% a vânzărilor de autoturisme, depășind evoluția medie a pieței. Vehiculele electrificate — electrice, full hybrid și plug-in hybrid — au reprezentat 60% din vânzările de autoturisme ale mărcii, cu 12 puncte procentuale mai mult decât în 2024. Această performanță plasează Renault printre liderii pieței europene în materie de emisii reduse de CO₂, cu un nivel sub 90 g CO₂/km.

Datorită acestui avans, Renault a urcat o poziție și s-a clasat pe locul al doilea pe piața europeană cumulată de autoturisme și vehicule comerciale ușoare (PC + LCV). În paralel, extinderea în afara Europei a continuat să joace un rol cheie. Strategia International Game Plan a generat o creștere de 11,7% a vânzărilor internaționale, care au ajuns la peste 621.000 de vehicule și reprezintă acum 38% din volumele totale ale mărcii. Renault își menține astfel statutul de cel mai important brand auto francez la nivel mondial.

„Renault a demonstrat forța și coerența strategiei sale”

„Cu trei ani consecutivi de creștere și un avânt puternic al vânzărilor globale de vehicule de pasageri, Renault a demonstrat forța și coerența strategiei sale. Abordarea noastră ofensivă și orientată spre valoare în electrificare produce rezultate concrete, poziționând marca drept una inovatoare și competitivă la nivel global”, a declarat Ivan Segal, director global de Vânzări și Operațiuni al mărcii Renault.

Performanțele internaționale au fost susținute de rezultate puternice în mai multe piețe-cheie. În America Latină, vânzările au crescut cu peste 11%, impulsionate de succesul modelului Kardian. Turcia a devenit cea mai mare piață Renault din regiune, cu marca pe primul loc și o creștere de 8%, susținută în special de Duster. În Coreea de Sud, vânzările s-au dublat, pe fondul cererii ridicate pentru noul Grand Koleos, iar în Maroc Renault a raportat un avans spectaculos de aproape 45%, cu o cotă de piață de 17,4%. În India, a doua jumătate a anului a adus o revenire clară, cu o creștere de peste 18% și un avans de peste 27% în trimestrul al patrulea.

Strategia de electrificare a continuat să fie principalul motor al creșterii

În Europa, strategia de electrificare a continuat să fie principalul motor al creșterii. Vânzările de vehicule electrice Renault au avansat cu peste 72%, ajungând la aproape 152.000 de unități, iar marca s-a clasat pe primul loc în Franța pe segmentul electric și lider în segmentul B-EV la nivel european. De asemenea, vânzările de modele full hybrid au crescut cu 17%, Renault devenind al doilea cel mai mare jucător pe piața europeană a hibride­lor, cu peste un milion de unități E-Tech vândute din 2020 până în prezent.

Printre cele mai bine vândute modele s-au numărat Renault 5 E-Tech electric, lider al segmentului B-EV în Europa, Scenic E-Tech electric, cu o creștere de peste 58%, Clio 5 — al doilea cel mai vândut autoturism din Europa — și Symbioz, care a devenit cel mai popular model full hybrid al mărcii.

Valoare în detrimentul volumului

Strategia Renault de a privilegia valoarea în detrimentul volumului s-a reflectat și în calitatea vânzărilor, cu valori peste media pieței, o prezență solidă în retail și flotă și o creștere semnificativă pe segmentele C și D. Chiar și într-un context competitiv intens, inclusiv din partea producătorilor chinezi, Renault a câștigat cotă de piață în mai multe țări europene.

Pe segmentul vehiculelor comerciale ușoare, 2025 a fost un an de tranziție, marcat de scăderea pieței europene și de schimbarea gamei de produse. Cu toate acestea, a doua jumătate a anului a adus semne clare de redresare, iar Renault s-a clasat pe locul al doilea în Europa. Vânzările de LCV-uri electrice au crescut cu 90%, susținute de lansarea noului Master E-Tech, care a urcat rapid pe podiumul segmentului.

În România, Renault a încheiat anul 2025 pe locul al doilea

În România, Renault a încheiat anul 2025 pe locul al doilea atât pe piața de autoturisme, cât și pe cea de vehicule comerciale ușoare, cu o cotă totală de piață de 8,44%. Marca a rămas lider în rândul importatorilor pentru flote, iar gama E-Tech a continuat să câștige teren, reprezentând 28% din vânzările de autoturisme. Clio a fost cel mai vândut model Renault și liderul importurilor, dublându-și vânzările față de 2024.

Pentru 2026, Renault anunță continuarea ofensivei de produse, atât pe piețele internaționale, cât și în Europa. Extinderea modelului Boreal, lansarea noii generații Clio, debutul Renault 4 E-Tech și Twingo E-Tech, precum și consolidarea gamei de vehicule comerciale Master sunt menite să susțină o nouă etapă de creștere, construită pe bazele solide ale performanței din 2025.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

