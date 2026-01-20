Grupul Renault raportează o creștere a vânzărilor cu 3,2% în 2025 / Dacia, aproape de 700.000 de unități vândute

Renault a încheiat anul 2025 cu rezultate solide la nivel global, după ce a raportat vânzări totale de 1.628.030 de vehicule, în creștere cu 3,2% față de anul precedent. Evoluția a fost impulsionată în special de segmentul vehiculelor de pasageri, unde livrările au urcat cu 10%, până la aproximativ 1,29 milioane de unități, se arată într-un comunicat de presă emis către TechRider.

Este al treilea an consecutiv de creștere pentru Renault. După un prim semestru marcat de o creștere de 2,7%, marca a accelerat în a doua jumătate a anului, când avansul a ajuns la 3,8%.

În Europa, Renault a înregistrat o creștere de 7,4%

În Europa, Renault a înregistrat o creștere de 7,4% a vânzărilor de autoturisme, depășind evoluția medie a pieței. Vehiculele electrificate — electrice, full hybrid și plug-in hybrid — au reprezentat 60% din vânzările de autoturisme ale mărcii, cu 12 puncte procentuale mai mult decât în 2024. Această performanță plasează Renault printre liderii pieței europene în materie de emisii reduse de CO₂, cu un nivel sub 90 g CO₂/km.

Datorită acestui avans, Renault a urcat o poziție și s-a clasat pe locul al doilea pe piața europeană cumulată de autoturisme și vehicule comerciale ușoare (PC + LCV). În paralel, extinderea în afara Europei a continuat să joace un rol cheie. Strategia International Game Plan a generat o creștere de 11,7% a vânzărilor internaționale, care au ajuns la peste 621.000 de vehicule și reprezintă acum 38% din volumele totale ale mărcii. Renault își menține astfel statutul de cel mai important brand auto francez la nivel mondial.

„Renault a demonstrat forța și coerența strategiei sale”

„Cu trei ani consecutivi de creștere și un avânt puternic al vânzărilor globale de vehicule de pasageri, Renault a demonstrat forța și coerența strategiei sale. Abordarea noastră ofensivă și orientată spre valoare în electrificare produce rezultate concrete, poziționând marca drept una inovatoare și competitivă la nivel global”, a declarat Ivan Segal, director global de Vânzări și Operațiuni al mărcii Renault.

Performanțele internaționale au fost susținute de rezultate puternice în mai multe piețe-cheie. În America Latină, vânzările au crescut cu peste 11%, impulsionate de succesul modelului Kardian. Turcia a devenit cea mai mare piață Renault din regiune, cu marca pe primul loc și o creștere de 8%, susținută în special de Duster. În Coreea de Sud, vânzările s-au dublat, pe fondul cererii ridicate pentru noul Grand Koleos, iar în Maroc Renault a raportat un avans spectaculos de aproape 45%, cu o cotă de piață de 17,4%. În India, a doua jumătate a anului a adus o revenire clară, cu o creștere de peste 18% și un avans de peste 27% în trimestrul al patrulea.

Strategia de electrificare a continuat să fie principalul motor al creșterii

În Europa, strategia de electrificare a continuat să fie principalul motor al creșterii. Vânzările de vehicule electrice Renault au avansat cu peste 72%, ajungând la aproape 152.000 de unități, iar marca s-a clasat pe primul loc în Franța pe segmentul electric și lider în segmentul B-EV la nivel european. De asemenea, vânzările de modele full hybrid au crescut cu 17%, Renault devenind al doilea cel mai mare jucător pe piața europeană a hibride­lor, cu peste un milion de unități E-Tech vândute din 2020 până în prezent.

Printre cele mai bine vândute modele s-au numărat Renault 5 E-Tech electric, lider al segmentului B-EV în Europa, Scenic E-Tech electric, cu o creștere de peste 58%, Clio 5 — al doilea cel mai vândut autoturism din Europa — și Symbioz, care a devenit cel mai popular model full hybrid al mărcii.

Valoare în detrimentul volumului

Strategia Renault de a privilegia valoarea în detrimentul volumului s-a reflectat și în calitatea vânzărilor, cu valori peste media pieței, o prezență solidă în retail și flotă și o creștere semnificativă pe segmentele C și D. Chiar și într-un context competitiv intens, inclusiv din partea producătorilor chinezi, Renault a câștigat cotă de piață în mai multe țări europene.

Pe segmentul vehiculelor comerciale ușoare, 2025 a fost un an de tranziție, marcat de scăderea pieței europene și de schimbarea gamei de produse. Cu toate acestea, a doua jumătate a anului a adus semne clare de redresare, iar Renault s-a clasat pe locul al doilea în Europa. Vânzările de LCV-uri electrice au crescut cu 90%, susținute de lansarea noului Master E-Tech, care a urcat rapid pe podiumul segmentului.

În România, Renault a încheiat anul 2025 pe locul al doilea

În România, Renault a încheiat anul 2025 pe locul al doilea atât pe piața de autoturisme, cât și pe cea de vehicule comerciale ușoare, cu o cotă totală de piață de 8,44%. Marca a rămas lider în rândul importatorilor pentru flote, iar gama E-Tech a continuat să câștige teren, reprezentând 28% din vânzările de autoturisme. Clio a fost cel mai vândut model Renault și liderul importurilor, dublându-și vânzările față de 2024.

Pentru 2026, Renault anunță continuarea ofensivei de produse, atât pe piețele internaționale, cât și în Europa. Extinderea modelului Boreal, lansarea noii generații Clio, debutul Renault 4 E-Tech și Twingo E-Tech, precum și consolidarea gamei de vehicule comerciale Master sunt menite să susțină o nouă etapă de creștere, construită pe bazele solide ale performanței din 2025.