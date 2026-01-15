ANAF verifică românii care cumpără autoturisme de lux fără venituri justificate / BMW 740D xDrive și Porsche Panamera, achiziționate integral cash

ANAF a demarat un proiect pilot pentru a controla persoanele care achiziționează autoturisme de lux, dar al căror venit impozitabil din ultimii ani nu justifică astfel de cheltuieli,

„În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile declarate și valoarea de piață a mașinilor, indicând un risc fiscal ridicat. Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt folosite pentru achiziții de valoare mare, încălcând legislația fiscală”, precizează ANAF într-un comunicat.

În urma verificărilor, au fost identificate „abateri de la legislația fiscală, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și plăți în numerar peste plafoanele legale”. Exemplele menționate includ:

Achiziția unui BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a fondurilor.

Tranzacționarea unui Porsche Panamera la preț subevaluat, cu plata integrală în numerar, fără justificarea sursei banilor.

Achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, fără justificarea resurselor financiare.

Achiziționarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar și fără dovezi privind proveniența fondurilor.

Pentru aceste cazuri, DGAF a demarat proceduri legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale și aplicarea sancțiunilor contravenționale. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor, pentru recuperarea creanțelor fiscale.

Într-un alt caz, controalele antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind instituit sechestru asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea datoriilor către bugetul de stat.

DGAF anunță că intenționează extinderea semnificativă a acestor controale și asupra altor tipologii de tranzacții cu risc fiscal.