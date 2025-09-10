ANALIZĂ Producătorii auto chinezi își inspiră strategiile după cei europeni / BYD: „Suntem în Europa pentru a rămâne”

Marii constructori auto chinezi fac progrese rapide în Europa, iar directorii lor executivi afirmă că intenționează să rămână pe „bătrânul continent”. Mărci precum BYD și SAIC câștigă tot mai multă cotă de piață pe un continent unde, în trecut, se chinuiau să facă vânzări decente, iar fraza „în Europa, pentru Europa” este iterată în mai multe rânduri de mai mulți producători, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Salonul auto din München, locul de prezentare a ofertei chineze

La salonul auto IAA Mobility de la München de zilele acestea, companiile auto chineze, care se confruntă cu o concurență acerbă pe plan intern, s-au arătat din ce în ce mai optimiste în privința planurilor lor pentru Europa, cu toate că este o piață dominată în continuare de mărci locale precum Volkswagen și Renault.

Producătorul chinez GAC a prezentat în Germania SUV-ul electric Aion V, model care va fi vândut în Portugalia, Polonia și Finlanda, dar și Aion UT, care va fi vândut în Europa anul viitor. Președintele operațiunilor internaționale a GAC, Wei Haigang, a declarat că tot ceea ce compania face „pornește de la nevoile utilizatorilor europeni”, acesta adăugând că GAC trebuie să fie „în Europa, pentru Europa”.

Această paradigmă este împărtășită de mai mulți producători, printre care și Chery, care a intrat pe piața din România prin intermediul uneia dintre cele mai mari rețele de dealeri de la noi. Lucian Dumitrescu, Product Manager al rețelei AutoItalia, a spus la evenimentul de lansare a Chery în România că mai multe rețele sunt interesate de modelele Tiggo.

„Sunt foarte mulți dealeri, asta m-a surprins plăcut, care doresc colaborarea cu noi. (…) N-aș vrea să-i nominalizez acum, dar sunt unii din dealerii mari în România, poate printre cei mai mari”, spunea Lucian Dumitrescu, Product Manager al AutoItalia.

Și producătorii europeni au o astfel de strategie pentru China

Stella Li, secund în conducerea brandului chinezesc BYD, susține că „suntem în Europa pentru a rămâne”, anunțând că fabrica BYD din Ungaria va începe producția până la sfârșitul anului. Volkswagen are și ea o strategie asemănătoare, pe modelul „în China, pentru China”, cu fabrici și centre de R&D în cea mai mare piață auto din lume. Cu toate acestea, compania se luptă să întoarcă scăderea de 24% a vânzărilor chineze între 2020 și 2024, la fel ca mărcile rivale Mercedes-Benz și BMW.

Între timp, mărcile chineze sunt în creștere în Europa, iar această tendință se observă și pe piața de mașini second-hand din România. Aici, MG, companie cu nume britanic dar patronaj chinezesc, conduce topul anunțurilor de mașini din China, brandul deținând 63% din cota de anunțuri pe o mare platformă de cumpărare-vânzare second-hand.

Vicepreședintele Xpeng, Brian Gu, a subliniat faptul că producătorul de vehicule electrice deschide un centru de cercetare și dezvoltare la München în această săptămână, arătând că compania „se concentrează pe construirea unui viitor pe termen lung, cu mai multe investiții locale”. În cadrul unei conferințe de presă video pentru a anunța că va lansa 15 modele în Europa până în 2028, Hongqi, o divizie a producătorului auto de stat FAW, a subliniat că mașinile brandului de lux sunt „concepute pentru Europa, dedicate Europei”.

Ambiția UE: Viitorul mașinilor „trebuie să fie realizat în Europa”

Pedro Pacheco, vicepreședinte de cercetare la firma de consultanță Gartner, a afirmat că, până în prezent, producătorii auto chinezi doar modifică modelele chinezești pentru a se adapta gusturilor europene. Demn de notat este că vânzările Toyota în Europa nu au crescut până când nu a lansat modelul compact Yaris, conceput special pentru piața europeană, în 1997.

Cu toate că Uniunea Europeană și producătorii auto din ea încearcă să creeze alternative locale afluxului de mașini chinezești, pare că strategia actuală nu funcționează, iar anumite modele, precum Dacia Spring, sunt mașini asiatice la care li s-a schimbat doar emblema și au primit mici modificări. În comparație, Renault 5 este o mașină desenată, proiectată și construită în Franța, care se bucură de cifre bune de vânzări, cu peste 34.000 de unități vândute la nivel european, conform Electra.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a susținut un discurs în care a declarat că automobilele sunt „pilonul economiei și industriei noastre” și o „mândrie europeană”. Tot aceasta a anunțat că va propune o nouă „inițiativă privind automobilele mici și accesibile” după consultări cu industria, relatează Euronews.com.