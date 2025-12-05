Austria devine prima țară din Europa în care se produc automobile de la două branduri chinezești 

Austria a devenit prima țară din Europa în care se fabrică simultan mașini a două mărci chinezești, după ce divizia Magna Steyr a grupului canadian Magna International a început producția modelelor GAC (Guangzhou Automobile Group Co.) pe liniile sale de asamblare, la scurt timp după ce a început producția SUV-urilor Xpeng, scrie Reuters.

GAC a ales fabrica Magna din Graz pentru producția modelului Aion V, un SUV compact electric, considerând-o o soluție eficientă de a evita tarifele vamale majorate aplicate de Uniunea Europeană. Compania a subliniat că Europa este o piață strategică pentru extinderea globală și pentru tranziția către vehicule electrice. „Vehiculele destinate europenilor vor fi personalizate local și respectă standarde înalte de calitate”, a declarat Wei Haigang, președintele GAC International.

Uzina Magna Steyr, cunoscută pentru producția modelelor BMW, Jaguar și G-Class, precum și pentru colaborări anterioare cu Mini, Toyota și Fisker, are o capacitate anuală de 150.000 de vehicule. Contractele cu GAC și Xpeng vin într-un moment în care fabrica se confrunta cu supracapacitate și încheierea unor contracte majore cu alți clienți europeni.

Modelul Aion V, produs în prezent în Austria, a primit 5 stele EuroNCAP și este deja disponibil în Polonia, Portugalia și Finlanda. În paralel, Magna a început producția SUV-urilor Xpeng G6 și G9, cu planuri de a lansa anul viitor și sedanul P7, care va concura cu modelele premium europene.

Decizia GAC și Xpeng de a produce în Austria reflectă interesul tot mai mare al constructorilor chinezi de a crește prezența pe piața europeană prin vehicule complet electrice, evitând importurile directe și costurile suplimentare asociate.