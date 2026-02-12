Un nou proiect european lansat în Germania vizează reducerea semnificativă a timpilor de încărcare pentru vehiculele electrice, prin dezvoltarea unor sisteme de propulsie de înaltă tensiune, care depășesc pragul actual de 800 de volți și pot ajunge la peste 1.000 V.

Finanțare europeană pentru tehnologii de vârf

Inițiativa se numește ODYSSEV – „Optimised Dynamics of High-Voltage Powertrains: Developing Sustainable Systems for Electric Vehicles”. Proiectul a fost lansat la începutul anului 2026 și este finanțat prin programul Horizon Europe, în cadrul parteneriatului 2ZERO. Durata de implementare este de 42 de luni.

Cercetători de la Universitatea Tehnică din Dortmund sunt implicați direct în dezvoltarea tehnologiilor și a metodologiilor de testare. Obiectivul este accelerarea utilizării arhitecturilor electrice de peste 1.000 V și definirea unor noi standarde de siguranță pentru industria auto.

Avantajele sistemelor de înaltă tensiune

„Cu ODYSSEV facem următorul pas logic în electromobilitate”, a declarat prof. dr. Markus Thoben.

„Tehnologiile de înaltă tensiune, peste 800 de volți, permit timpi de încărcare mult mai scurți. În același timp, reduc greutatea vehiculului prin utilizarea unor cabluri mai subțiri și cresc eficiența prin diminuarea pierderilor de energie.”

Principiul tehnic este simplu. Pentru a transmite mai multă putere există două opțiuni: fie se crește intensitatea curentului, ceea ce impune cabluri mai groase, fie se crește tensiunea.

Sistemele de peste 1.000 V folosesc a doua variantă. Astfel, pot oferi încărcare ultra-rapidă fără a necesita cabluri masive. Rezultatul este un sistem mai ușor și mai eficient, cu pierderi de energie mai mici și generare redusă de căldură.

Provocări tehnice majore

Totuși, creșterea tensiunii implică provocări tehnice importante. Materialele de izolație trebuie să reziste la solicitări mai mari.

Materialele semiconductoare clasice pe bază de siliciu ajung la limitele lor de funcționare la peste 1.000 V. De asemenea, bateriile trebuie să gestioneze fluxuri mari de energie în timpul încărcării rapide, fără riscul supraîncălzirii.

„Rolul nostru este să coordonăm interacțiunea complexă dintre toate componentele și să accelerăm dezvoltarea prin metode digitale”, a explicat Seyed Saeed Mirsafian, cercetător în cadrul proiectului. „Folosim modelare și simulare pentru a optimiza sistemele pe calculator înainte de realizarea prototipurilor. Astfel economisim timp și costuri și putem testa mai multe scenarii.”

Dezvoltare integrată și testare în condiții reale

Proiectul acoperă întregul lanț tehnologic. Include dezvoltarea de materiale semiconductoare inovatoare pentru aplicații de înaltă tensiune, module de putere performante și integrarea acestora în componente cheie precum încărcătoarele de bord și invertoarele de tracțiune.

Este dezvoltat și un motor electric proiectat special pentru această arhitectură. Acesta va funcționa împreună cu un pachet de baterii reconfigurabil, conceput pentru eficiență și scalabilitate.

La finalul proiectului, prototipul dezvoltat în cadrul proiectului va fi testat pe pista LaSiSe din Selm, Germania. Scopul este validarea soluțiilor în condiții apropiate de utilizarea reală, înainte de o eventuală aplicare la scară industrială.

Sursa: InterestingEngineering