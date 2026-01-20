Autostrada care bate toate recordurile: Cel mai lung drum din lume străbate 14 țări și se întinde pe 30.000 de kilometri / În cât timp poate fi parcursă?

Cea mai lungă autostradă din lume se întinde pe aproape 30.000 de kilometri și leagă nordul înghețat al Americii de Nord de extremitatea sudică a Americii de Sud, traversând două continente și 14 țări.

Cunoscută sub numele de Autostrada Panamericană, ruta este recunoscută de Guinness World Records drept cea mai lungă cale rutieră din lume.

Autostrada Panamericană nu este un drum unic construit dintr-o singură etapă, ci o rețea vastă de șosele naționale interconectate de-a lungul deceniilor.

Potrivit Express, traseul pornește din Golful Prudhoe, în Alaska, traversează Statele Unite și America Centrală, continuă prin America de Sud și se încheie la Ushuaia, în Argentina, considerat cel mai sudic oraș din lume.

De-a lungul traseului, drumul străbate unele dintre cele mai diverse și spectaculoase regiuni ale planetei: deșerturi aride, păduri tropicale dense, lanțuri muntoase, orașe aglomerate și zone sălbatice izolate. Autostrada traversează SUA, Mexic, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Columbia, Ecuador, Peru, Chile și Argentina.

Există însă un punct în care continuitatea drumului se întrerupe. Între Panama și Columbia lipsește un segment de aproximativ 160 de kilometri, cunoscut sub numele de Darién Gap. Zona nu a fost niciodată traversată de o șosea modernă din motive de mediu și securitate, fiind caracterizată de păduri tropicale dense, mlaștini, relief accidentat, dar și de activități de contrabandă și prezența unor grupări armate.

În condiții ideale, fără opriri prelungite, parcurgerea întregii Autostrăzi Panamericane ar putea dura între două și trei luni. În realitate însă, majoritatea celor care pornesc într-o astfel de călătorie au nevoie de mult mai mult timp. Mulți aventurieri reușesc să străbată traseul complet într-un interval de șase luni până la un an, folosind mașini, motociclete, biciclete sau chiar mersul pe jos.

Ideea unei șosele care să lege cele două Americi a fost formulată pentru prima dată în 1923, în cadrul celei de-a cincea Conferințe Internaționale a Statelor Americane. De-a lungul timpului, fiecare țară a construit și modernizat propriile secțiuni, rezultând standarde foarte diferite de infrastructură.

Dacă în America de Nord mare parte din traseu este modern și bine întreținut, situația se schimbă în America Centrală și de Sud, unde unele porțiuni sunt degradate sau chiar impracticabile în sezonul ploios. În regiunea Munților Anzi, autostrada urcă la altitudini de peste 4.000 de metri, iar condițiile meteo și relieful dificil reprezintă provocări suplimentare pentru șoferi.

Autostrada Panamericană rămâne astfel nu doar un record mondial, ci și unul dintre cele mai ambițioase și spectaculoase trasee rutiere de pe planetă.