BYD recheamă aproape peste 88.000 de hibrizi plug-in în China, din cauza unor riscuri pentru siguranța bateriilor

Daniel Simion
1 decembrie 2025
BYD-QIN-PLUS-DM-i
Sursa foto: BYD
BYD va rechema 88.981 de hibrizi plug-in din cauza unui potențial risc pentru siguranța bateriilor, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China. Reuters titrează că această campanie de rechemări vine la câteva săptămâni după cea mai mare rechemare de până acum a producătorului chinez.

Probleme în „consistența bateriilor” în timpul producției

Modelele Qin PLUS DM-i afectate au fost produse între ianuarie 2021 și septembrie 2023 și „pot avea o putere limitată din cauza problemelor legate de consistența bateriilor de alimentare în timpul procesului de producție”, se arată în anunț. În cazuri extreme, acestea nu vor putea fi conduse în modul electric pur, a declarat autoritatea de reglementare a pieței, adăugând că rechemarea se bazează pe o anchetă privind defectele pe care a inițiat-o.

BYD, care se confruntă cu o scădere a vânzărilor și a profiturilor, a rechemat până în prezent peste 210.000 de vehicule în acest an, inclusiv aproape 7.000 dintre SUV-urile sale hibride plug-in off-road. La jumătatea lunii octombrie, BYD a anunțat cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de vehicule Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii.

Vânzările BYD, în declin

Vânzările BYD din octombrie au scăzut cu 12% față de aceeași lună a anului precedent, după o scădere de 33% a profitului din al treilea trimestru.

BYD raportează cea mai mare scădere a profitului trimestrial din ultimii patru ani

În septembrie 2024, BYD a rechemat aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus din cauza unui defect de fabricație care implica o unitate de control al direcției și prezenta riscuri de incendiu.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

