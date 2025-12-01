BYD recheamă aproape peste 88.000 de hibrizi plug-in în China, din cauza unor riscuri pentru siguranța bateriilor

BYD va rechema 88.981 de hibrizi plug-in din cauza unui potențial risc pentru siguranța bateriilor, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China. Reuters titrează că această campanie de rechemări vine la câteva săptămâni după cea mai mare rechemare de până acum a producătorului chinez.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Probleme în „consistența bateriilor” în timpul producției

Modelele Qin PLUS DM-i afectate au fost produse între ianuarie 2021 și septembrie 2023 și „pot avea o putere limitată din cauza problemelor legate de consistența bateriilor de alimentare în timpul procesului de producție”, se arată în anunț. În cazuri extreme, acestea nu vor putea fi conduse în modul electric pur, a declarat autoritatea de reglementare a pieței, adăugând că rechemarea se bazează pe o anchetă privind defectele pe care a inițiat-o.

BYD, care se confruntă cu o scădere a vânzărilor și a profiturilor, a rechemat până în prezent peste 210.000 de vehicule în acest an, inclusiv aproape 7.000 dintre SUV-urile sale hibride plug-in off-road. La jumătatea lunii octombrie, BYD a anunțat cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de vehicule Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii.

Vânzările BYD, în declin

Vânzările BYD din octombrie au scăzut cu 12% față de aceeași lună a anului precedent, după o scădere de 33% a profitului din al treilea trimestru.

În septembrie 2024, BYD a rechemat aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus din cauza unui defect de fabricație care implica o unitate de control al direcției și prezenta riscuri de incendiu.