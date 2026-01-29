BYD a anunțat lansarea în România a modelului SEALION 5 DM-i, un SUV de familie echipat cu un sistem de propulsie plug-in hybrid bazat pe tehnologia Super Hybrid DM, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul, care va rivaliza pe piață cu Kia Sportage, Skoda Kodiaq sau Hyundai Tucson, este disponibil în două niveluri de echipare, Comfort și Design, și este poziționat ca alternativă la SUV-urile cu motorizare exclusiv termică.

SEALION 5 DM-i are o lungime de 4.738 mm, o lățime de 1.860 mm, o înălțime de 1.710 mm și un ampatament de 2.712 mm. Configurația caroseriei permite un interior cu cinci locuri și un portbagaj cu un volum de 463 litri, care poate fi extins până la 1.410 litri prin rabatarea banchetei spate.

Dotări exterioare și interioare

Modelul este echipat standard cu faruri și stopuri LED, jante din aliaj de 18 inci și bare de plafon din aluminiu. La interior, SEALION 5 DM-i dispune de un instrumentar digital de 8,8 inci și de un ecran central de infotainment de 12,8 inci, compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto. Sistemul suportă comenzi vocale, actualizări over-the-air și integrarea aplicațiilor de streaming.

Încărcarea dispozitivelor este asigurată prin porturi USB-C amplasate atât în față, cât și în spate, cu puteri de până la 60 W. Versiunea Design include, suplimentar, un pad de încărcare wireless pentru smartphone de 15 W, cameră video cu vizualizare 360 de grade, senzori de parcare față și hayon acționat electric.

Toate versiunile SEALION 5 DM-i sunt echipate standard cu funcția Vehicle-to-Load (V2L), care permite alimentarea echipamentelor externe cu o putere de până la 3,3 kW.

Sistem de propulsie și performanțe

SEALION 5 DM-i utilizează tehnologia Super Hybrid DM, care combină un motor electric cu un motor pe benzină de 1,5 litri, acesta din urmă având rol de generator și, în anumite condiții, de propulsie directă. Sistemul funcționează în modurile EV și HEV, în funcție de cerințele de rulare.

Puterea totală a sistemului este de 156 kW pentru ambele versiuni. Versiunea Comfort este echipată cu o baterie LFP Blade de 12,96 kWh, care asigură o autonomie electrică de până la 62 km (WLTP) și o autonomie totală de până la 992 km. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 7,7 secunde, iar viteza maximă este de 170 km/h.

Versiunea Design dispune de o baterie cu capacitatea de 18,3 kWh, care permite o autonomie electrică de până la 86 km (WLTP) și o autonomie combinată de până la 1.016 km. Accelerația de la 0 la 100 km/h este de 8,1 secunde, iar viteza maximă este de 170 km/h.

Consumul ponderat WLTP este de 2,7 l/100 km pentru versiunea Comfort și de 2,1 l/100 km pentru versiunea Design. Emisiile de CO₂ sunt de 62 g/km, respectiv 48 g/km.

Siguranță și asistență la conducere

Modelul este echipat cu sisteme de asistență pentru șofer, care includ cruise control adaptiv, asistență la menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort, frânare automată de urgență, avertizare la coliziune frontală și spate, recunoașterea semnelor de circulație și asistență la pornirea în rampă.

SEALION 5 DM-i este dotat cu șapte airbaguri și sisteme de prindere ISOFIX și i-Size pentru scaunele pentru copii, disponibile pe locurile exterioare din spate și pe scaunul pasagerului față.

Disponibilitate și preț

Modelul este disponibil pentru comandă în România, iar primele livrări sunt programate pentru luna februarie. Versiunea Comfort are un preț promoțional de pornire de 27.600 de euro, TVA inclus. BYD anunță, de asemenea, o ofertă de finanțare prin leasing, care include plata avansului de către producător, disponibilă prin partenerii autorizați.