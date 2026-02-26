Doar 2,93% dintre autoturismele care au ajuns în 2025 la Inspecția Tehnică Periodică (ITP) au fost respinse, potrivit datelor oficiale transmise în exclusivitate pentru TechRider.ro de către Registrul Auto Român (RAR).

Procentul este apropiat și în cazul celorlalte categorii de vehicule: 3,21% la vehiculele comerciale ușoare și 2,69% pentru vehiculele grele. Practic, indiferent de segment, rata de respingere se menține în jurul pragului de 3%.

Datele pentru 2025 sunt preliminare. Totuși, ele conturează deja un tablou care merită analizat cu atenție.

România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie de peste 14 ani. În paralel, piața locală continuă să absoarbă anual un volum consistent de vehicule second-hand importate.

În acest context, o rată de respingere de 2,93% la autoturisme este, fără exagerare, o cifră care ridică semne de întrebare. Este însă important de înțeles ce reflectă, în realitate, acest procent.

În rata de respingere intră exclusiv deficiențele majore sau periculoase, adică acele probleme tehnice care determină automat respingerea ITP și obligă proprietarul să remedieze defecțiunile înainte de a circula legal. Deficiențele minore nu sunt incluse în această statistică.

Cu alte cuvinte, 2,93% nu reprezintă procentul mașinilor cu probleme tehnice în general, ci ponderea vehiculelor la care neconformitățile au fost suficient de grave pentru a bloca acordarea inspecției.

În răspunsul transmis către TechRider.ro, RAR nu a inclus o situație privind deficiențele minore constatate și nici o comparație cu anii anteriori.

Frânele, în fruntea problemelor descoperite la ITP

Cele mai întâlnite zece deficiențe comunicate de RAR pentru 2025 sunt, în majoritate, legate de siguranța mecanică a vehiculului.

Pe primul loc se află problemele la sistemul de frânare. Inspectorii identifică frecvent o eficiență insuficientă a frânei de staționare: sub 16% sau sub 1,6 m/s², în funcție de categorie. În termeni practici, frâna de mână nu mai asigură imobilizarea corectă a mașinii.

La fel de relevante sunt și dezechilibrele forțelor de frânare între roțile aceleiași punți, uneori de peste 50%. În astfel de situații, vehiculul poate deveni instabil la frânare, mai ales în condiții de urgență.

Iluminarea și vizibilitatea, constant între cele mai frecvente deficiențe

Potrivit răspunsurilor oferite de RAR, un alt capitol care apare constant în topul celor zece deficiențe este instalația de iluminare.

Faruri reglate incorect, surse de lumină defecte sau sisteme LED care funcționează sub două treimi din capacitate sunt probleme semnalate frecvent. Pot părea detalii minore, însă ele influențează direct vizibilitatea pe timp de noapte și capacitatea șoferului de a reacționa în trafic.

Probleme structurale și la direcție

Lista transmisă de RAR include și degradări structurale: coroziune excesivă la nivelul elementelor de rezistență ale caroseriei, afectarea pragurilor sau a lonjeroanelor.

Sunt menționate, de asemenea, jocuri excesive în articulațiile sistemului de direcție și sisteme de evacuare fixate necorespunzător sau neetanșe.

În ansamblu, cele mai frecvente deficiențe identificate la ITP în 2025 țin de frânare, direcție, iluminare și structură — elemente esențiale pentru siguranța rutieră.

Absența noxelor din top

Un aspect care merită observat este că deficiențele legate de nivelul noxelor sau de sistemele de control al emisiilor nu apar printre cele mai frecvente zece motive de respingere comunicate pentru 2025.

Într-un context în care poluarea generată de trafic este constant în atenția autorităților, faptul că deficiențele legate de emisii nu apar printre cele mai frecvente motive de respingere este, cel puțin, un detaliu interesant.

Cele mai frecvente zece coduri de deficiențe, potrivit RAR:

„– Sistem de frânare – Performanță și eficacitate frână de staționare – eficacitate: coeficient de frânare mai mic de 16% sau 1,6 m/s², după caz, pentru toate categoriile de vehicule;

– Lămpi de frânare – stare și funcționare: sursă de lumină unică defectă (în cazul LED, funcționează mai puțin de 2/3);

– Șasiu și elemente atașate șasiului – caroserie autoportantă, șasiu și accesorii cadru – stare generală: praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv;

– Șasiu și elemente atașate șasiului – tubulatură de evacuare, amortizoare de zgomot: sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanș;

– Faruri și lămpi de ceață – stare și funcționare: sursă de lumină unică defectă (în cazul LED, funcționează mai puțin de 2/3);

– Lămpi de poziție față, spate, lămpi de gabarit, lămpi de contur și lumini pentru circulația pe timp de zi – stare și funcționare: sursă de lumină defectă;

– Sistem de direcție – stare mecanică – conexiuni sistem direcție: joc excesiv în articulațiile sistemului de direcție;

– Sistem de frânare – performanță și eficacitate frână de serviciu – performanță: dezechilibrul forțelor de frânare de la roțile aceleiași punți este mai mare de 50%;

– Faruri – orientare: far reglat necorespunzător;

– Sistem de frânare – performanță și eficacitate frână de serviciu – performanță: dezechilibrul forțelor de frânare de la roțile aceleiași punți este mai mare de 30%, dar mai mic de 50%, iar în cazul frânării în parcurs vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie”.