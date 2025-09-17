FOTO REVIEW cu iz de aventură: Porsche Macan 4 și întâlnirea cu 911 „Tribute to Transfăgărășan”

La final de august, într-o perioadă sufocată de trafic și căldură, Techrider a avut ocazia să testeze în România noul Porsche Macan 4, iar drumul spre Sibiu a fost un test pentru Porsche Macan 4.

Deși numele nu mai are nevoie de introducere, SUV-ul care a devenit cel mai bine vândut model al mărcii încă din 2014 a intrat în 2024 într-o nouă etapă: electrificarea completă. Fără variante hibride, fără compromisuri. Doar motoare electrice, o baterie de 100 kWh și promisiunea că ADN-ul Porsche nu se pierde atunci când dispare sunetul clasic al motorului.

Pentru a înțelege mai bine experiența completă, povestea testului cu Macan 4 electric o vom împărți în trei etape distincte.

1. Valea Oltului, între aglomerația zilnică și surpriza eficienței

Plecat din București cu bateria încărcată complet, bordul afișa o autonomie chiar mai mare decât estimările oficiale: 100% încărcare și peste 614 de km. O valoare suficientă pentru a-ți da încredere să abordezi A1 și apoi Valea Oltului, unul dintre cele mai enervante trasee de test pentru orice șofer. Trafic intens, camioane, serpentine lente și timpi lungi de așteptare, un mediu în care orice SUV greu poate deveni ineficient.

Și totuși, după cinci ore de condus și oprirea la stația rapidă din Veștem, Macan 4 arăta o realitate surprinzătoare: 57% baterie rămasă, 331 km autonomie disponibilă și un consum mediu de doar 15,2 kWh/100 km. Pentru un SUV de peste 2,3 tone, aceste cifre nu doar că impresionează, dar arată că inginerii din Zuffenhausen au reușit să echilibreze performanța cu eficiența energetică.

La stațiile rapide de 150 kW, Macan 4 se încarcă de la 10 la 80% în aproximativ 30 de minute, iar arhitectura de 800 V permite, în condiții ideale, viteze de încărcare de până la 270 kW.

Ne-am lăsat prinși de cifre și am uitat să vorbim despre exterior. Macan 4 păstrează multe influențe de la Taycan, iar silueta sa rotunjită, cu linii fluide, are un aer diferit față de SUV-urile clasice. Poate părea neobișnuit la prima vedere, dar este genul de design care câștigă teren pe măsură ce îl privești mai mult

La drum lung, interiorul contribuie la această senzație de rafinament calculat. Poziția șoferului este mai joasă decât la generația anterioară, amintind mai degrabă de un cockpit sportiv decât de un SUV clasic. Bordul digital, împărțit între trei ecrane, unul pentru pasager (opțional), păstrează o logică Porsche, cu layout inspirat din tradiția celor trei ceasuri rotunde.

Dotările standard includ încărcare wireless de 15W pentru telefon, climatizare pe două zone cu butoane dedicate, cruise control și pompă de căldură. Lista de echipamente e consistentă, dar, așa cum e tipic pentru Porsche, opțiunile suplimentare pot ridica rapid nota de plată.

Materialele sunt premium, dar sobru alese, iar spațiul din spate și portbagajul de 540 de litri, completat de un frunk de 84 litri, asigură o doză de practicalitate. Macan 4 arată încă de pe Valea Oltului că poate fi atât un partener eficient, cât și o mașină care nu te face să uiți că porți un logo Porsche pe volan.

2. Sibiu și Transfăgărășan Getaway 2025 – comunitate și tradiție

Testul nu s-a oprit la cifre. Călătoria la Sibiu a fost și parte din Transfăgărășan Getaway 2025, evenimentul organizat de Porsche România și Club Porsche România, care a reunit peste 100 de modele, venite atât din țară, cât și din afara granițelor. A fost o demonstrație de comunitate, de pasiune și de atașament față de un brand care reușește să-și mențină aura chiar și atunci când trece într-o eră nouă.

Anul acesta, contextul a fost cu atât mai special cu cât Transfăgărășanul a sărbătorit 50 de ani. Pentru a marca momentul, Porsche a prezentat în premieră ediția limitată 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan”. Doar zece exemplare au fost produse, iar șapte dintre ele au ajuns la Sibiu pentru a fi admirate îndeaproape. Liniile clasice ale lui 911, combinate cu elemente dedicate traseului legendar, au oferit contrastul perfect pentru Macan 4 electric, simbol al viitorului.

Atmosfera a fost completată de prezența lui David Popovici, dublu campion mondial și „friend of the brand” Porsche. Asocierea nu a fost întâmplătoare: disciplina și performanța sportivului se potrivesc cu filosofia mărcii. Pentru public, prezența sa a adus un plus de emoție, transformând un eveniment auto într-o celebrare a valorilor comune dintre sport și automobil.

Galerie foto de la evenimentul Transfăgărășan Getaway 2025

3. Transfăgărășanul – ADN Porsche, acum și electric

Dacă pe Valea Oltului Macan 4 a demonstrat că poate fi eficient, pe Transfăgărășan și-a arătat adevărata personalitate. Drumul a fost închis temporar pentru traficul public, oferind o oportunitate rară de a descoperi ce poate un SUV electric Porsche atunci când virajele se succed fără pauză.

Cele două motoare electrice, cu un total de 408 CP și 650 Nm, transformă fiecare accelerare într-un exercițiu de naturalețe. Direcția este precisă, comunicativă, și reușește să ascundă masa de peste două tone. Tracțiunea integrală pune accent pe puntea spate în modurile Sport, oferind o ușoară tendință de supravirare care amintește că, indiferent de sursa de propulsie, Porsche rămâne fidel plăcerii de a conduce.

Macan 4 se conduce excelent. Pentru un SUV electric de peste 2,3 tone, agilitatea sa este surprinzătoare, iar distribuția puterii și reglajele șasiului îi conferă un comportament neașteptat de precis. Nu are lejeritatea pură a unui Porsche Cayman și nici nu își propune asta, însă pe viraje se apropie remarcabil de mult de senzațiile oferite de primul Macan pe benzină. Este dovada că electrificarea nu a diluat plăcerea de a conduce, ci a transpus-o într-o formă diferită, dar la fel de convingătoare.

Frânele ventilate de 350 mm impresionează prin consistență. În locul unui mod one-pedal, Porsche a ales să păstreze controlul prin pedala de frână, ceea ce conferă un sentiment mai natural. Coborârea de pe Transfăgărășan a adus și un bonus: 5% baterie recuperată prin regenerare, fără compromisuri la performanța frânării.

Macan 4 nu are brutalitatea unui 911, dar reușește să ofere o experiență sportivă autentică, combinată cu avantajele electrificării. Este dovada că emoția Porsche poate fi trăită și fără sunetul motorului cu șase cilindri.

Fișa tehnică – Porsche Macan 4

Motoare electrice: sincron, câte unul pe fiecare punte

Tracțiune: integrală (AWD)

Puterea totală: 408 CP (cu Launch Control valorile cresc temporar)

Cuplu maxim: 650 Nm

Accelerație 0–100 km/h: 5,2 secunde

Viteză maximă: 220 km/h

Baterie: 100 kWh brut / 95 kWh net utilizabili

Autonomie WLTP: până la 614 km

Consum oficial WLTP: 17,9–21,1 kWh/100 km

Consum în test: 15,2 kWh/100 km (București–Sibiu)

Dimensiuni (L/l/î): 4.784 / 1.938 / 1.622 mm

Ampatament: 2.893 mm

Greutate: 2.330 kg

Portbagaj: 540 – 1.348 litri + frunk 84 litri

Preț România: de la 79.426 € (TVA inclus)