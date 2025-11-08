BYD va construi modelul Seal U DM-i în Turcia. Decizia are scopul de a evita taxele vamale impuse de UE

BYD a confirmat că va produce modelul Seal U DM-i, cel mai vândut plug-in hybrid din Europa, în viitoarea fabrică din Turcia, potrivit Automotive News. Decizia are scopul de a evita taxele vamale impuse de Uniunea Europeană vehiculelor provenite din China.

Fabrica BYD va fi construită în provincia Manisa, la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Izmir, și va avea o capacitate anuală de 150.000 de vehicule. Construcția va fi finalizată până la sfârșitul anului 2026, iar Seal U DM-i va fi primul model asamblat aici. Investiția totală depășește 1 miliard de dolari și va include și un centru de cercetare și dezvoltare.

Printre principalii rivali ai modelului se numără Volkswagen Tiguan eHybrid, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid și Peugeot 3008 Hybrid, modele populare în segmentul SUV-urilor electrificate de familie din Europa.

Prin această mutare, producătorul chinez va evita tariful de 10% aplicat importurilor din China și taxele suplimentare de 17% pentru vehiculele electrice. Vehiculele exportate din Turcia către Uniunea Europeană nu sunt supuse acestor tarife, ceea ce oferă un avantaj competitiv semnificativ pentru marca asiatică.

Seal U DM-i, cel mai vândut plug-in hybrid din Europa

În primele nouă luni ale anului 2025, BYD Seal U DM-i a devenit cel mai vândut model plug-in hybrid din Europa, cu peste 55.000 de unități înmatriculate. Doar în septembrie, modelul a depășit Volkswagen Tiguan, fostul lider al segmentului PHEV, dar și rivali importanți precum Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, care domină de ani buni acest segment prin fiabilitate și notorietate.

În aceeași perioadă, 90% dintre vânzările modelului Seal U în Europa au fost variante plug-in hybrid, în timp ce versiunile complet electrice (BEV) au înregistrat o scădere semnificativă, pe fondul tarifelor mai mari impuse importurilor din China.

Oficialii companiei au anunțat că se analizează și posibilitatea producerii unei versiuni Atto 3 DM-i în aceeași uzină din Turcia. În prezent, acest model este comercializat în Europa doar în variantă electrică și s-a situat pe locul opt între SUV-urile compacte electrice, cu 10.676 de unități înmatriculate până în septembrie.

Uzina din Turcia va fi a doua unitate de producție BYD dedicată pieței europene, după cea din Szeged, Ungaria, unde compania va începe până la sfârșitul acestui an producția modelului Dolphin Surf, un hatchback electric de clasă mică. Fabrica ungară va debuta cu o capacitate de 150.000 de unități anual, urmând să atingă 300.000 pe termen mediu.