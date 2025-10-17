BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de mașini, din cauza problemelor de proiectare și a siguranței bateriilor

Producătorul chinez de automobile BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China, citată de Reuters.

BYD a depus un plan la Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței pentru a retrage 44.535 de vehicule din seria Tang produse între martie 2015 și iulie 2017, în care anumite defecte de proiectare ale componentelor pot provoca funcționarea anormală.

De asemenea, a solicitat retragerea a 71.248 de vehicule electrice Yuan Pro fabricate între februarie 2021 și august 2022 din cauza problemelor de fabricație care afectează instalarea bateriei.

În ianuarie, compania a rechemat 6.843 de SUV-uri hibride plug-in off-road Fangchengbao Bao 5, invocând riscul de incendiu.

Înainte de aceasta, producătorul auto rechemase aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus din cauza unui defect de fabricație care afecta unitatea de control al direcției și prezenta risc de incendiu în septembrie 2024.