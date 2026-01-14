Unde se află cel mai lung tunel rutier din lume și cum a devenit o atracție turistică majoră

Cel mai lung tunel rutier din lume a devenit o atracție turistică majoră, fiind vizitat de numeroși turiști. Obiectivul aflat în Norvegia poate fi parcurs în aproximativ 20 de minute. Accesul este gratuit, iar în interior există un sistem de lumini spectaculos.

Tunelul se numește Lærdal (Lærdalstunnelen), are 24,5 kilometri și leagă Lærdal și Aurland, potrivit Express, citat de Mediafax. Drumul este format din două benzi și face parte din autostrada europeană E16. Tunelul oferă un traseu pentru mașini între Oslo și Bergen, ocolind transportul cu feribotul.

Proiectul a fost finalizat în cinci ani, tunelul fiind deschis pe 27 noiembrie 2000. Costul total a fost de 1,08 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 113 milioane de dolari).

Deși este cel mai lung tunel din lume prin care se poate trece cu mașina, este considerat a fi unul dintre cele mai sigure, datorită designului său unic. Obiectivul este împărțit în patru secțiuni, separate de trei peșteri mari, la intervale de 6,8 kilometri, cu zone de parcare disponibile. Tunelul are lumini albe, dar, în peșteri au fost montate lumini albastre și galbene, imitând lumina naturală a zilei. Scopul este de a reproduce un mediu liniștitor pentru călători.

În altă parte, tunelul este echipat cu un sistem de purificare a aerului de ultimă generație, care elimină praful și noxele, menținând un nivel ridicat de oxigen și asigurând o vizibilitate clară. De asemenea, tunelul are telefoane de urgență, stingătoare la fiecare 500 de metri și 15 camere de supraveghere. În cazul unui incident, un sistem automat închide prompt tunelul pentru a preveni alte evenimente.

Spre deosebire de multe tuneluri lungi, accesul în Lærdal este gratuit. Tunelul este deschis non-stop și a devenit o atracție turistică majoră. Unii șoferi vin de la mare distanță pentru a avea o experiență unică.

„Este într-adevăr foarte interesant. O mare economie de timp. Prima dată, am condus pur și simplu până la primele locuri unde se schimbau semafoarele. A trebuit să experimentăm un tunel atât de interesant”, a explicat un turist pe TripAdvisor.

Alți turiști vor să admire instalațiile luminoase din tunel.

„Când mă gândesc la tuneluri (sau tunnelen, cum le numesc norvegienii), mă gândesc la locuri slab iluminate, stranii și plictisitoare. Acest tunel a depășit așteptările. Bonus este că m-a dus (în siguranță) la fenomenalul fiord Aurlandfjord mult mai repede decât drumul vechi”, a comentat un vizitator.

Există și vizitatori care nu au fost impresionați de călătoria prin tunel.

„Așteptările noastre au fost foarte mari după ce am privit fotografiile făcute de alții. Când am condus prin el, au fost doar trei secțiuni scurte cu lumină albastră slabă. Nu știam dacă luminile colorate se vor aprinde doar la un moment dat. O dezamăgire totală”, a spus un turist.

Lærdal nu este singurul tunel impresionant din Norvegia. Țara are și cel mai lung tunel pentru biciclete din lume. Acesta traversează muntele Løvstakken din Bergen. Tunelul, deschis în aprilie 2023, se întinde pe 2,9 km și a fost construit în patru ani. Lucrarea a costat peste 27 de milioane de euro. La fel ca tunelul rutier, are culori vii și iluminare ambientală pe tot traseul. Tunelul poate fi parcurs cu bicicleta în aproximativ 10 minute.