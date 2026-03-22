După ani în care industria auto a împins agresiv comenzile tactile în interiorul mașinilor, realitatea începe să iasă la suprafață. Nu doar din partea clienților, ci chiar din interiorul producătorilor. Ferrari este unul dintre primii constructori care spune lucrurilor pe nume.

Într-un interviu acordat Autocar India, CEO-ul Ferrari, Benedetto Vigna, a făcut o afirmație rar auzită în industrie: butoanele tactile sunt mult mai ieftin de produs decât cele fizice. Diferența nu este deloc marginală.

„Butoanele tactile sunt ceva creat în avantajul furnizorului”, a explicat acesta, adăugând că aceste soluții reduc costurile de producție cu aproximativ 50% față de comenzile clasice.

Cost mai mic, experiență mai slabă

Declarația vine într-un moment în care tot mai mulți șoferi critică experiența oferită de comenzile capacitive.

În teorie, acestea arată modern. În practică însă, lucrurile stau diferit: sunt greu de utilizat în mers și, de multe ori, devin rapid acoperite de amprente din cauza suprafețelor lucioase.

Ferrari nu se limitează la declarații. Compania a început deja să corecteze direcția. Pentru modelele Purosangue și 12Cilindri, constructorul din Maranello oferă chiar și un retrofit prin care comenzile tactile de pe volan sunt înlocuite cu butoane fizice.

Mai mult, noile modele lansate recent, precum Testarossa și Amalfi, vin deja cu mai multe comenzi clasice decât generațiile anterioare. Este o schimbare de filozofie, nu doar un experiment.

Ferrari schimbă direcția

De altfel, Vigna a confirmat direct că Ferrari „a renunțat la touch” în cazul acestor modele V12. Iar decizia nu ține doar de ergonomie, ci și de identitatea mărcii.

„Nu avem nicio problemă să folosim produse electronice care arată la fel. Dar nu ne place să mergem cu mașini care arată toate la fel. Trebuie să facem ceva unic. Suntem obișnuiți să facem lucrurile diferit.”

Această abordare va fi și mai evidentă în cazul viitorului model electric Luce. Ferrari pregătește un interior complet nou, dezvoltat împreună cu LoveFrom, colectivul creativ fondat de fostul designer-șef Apple, Sir Jony Ive.

Luce: interior nou, dar fără exces de ecrane

În locul unui cockpit dominat de ecrane, Luce va combina elemente digitale cu o serie de comenzi fizice dezvoltate de la zero. Inclusiv funcții esențiale, precum climatizarea, vor avea controale dedicate, fără a mai fi ascunse în meniuri.

Nu este, însă, o soluție ieftină. Dimpotrivă. Costurile de dezvoltare și producție sunt semnificative, iar acestea vor fi reflectate în preț. Estimările indică un punct de plecare de peste 500.000 de dolari pentru viitorul model electric Ferrari.

Tendință care se extinde în industrie

În același interviu, șeful Ferrari a pus sub semnul întrebării o idee devenită aproape dogmă în industrie: aceea că mașinile electrice trebuie să fie dominate de ecrane.

Din perspectiva sa, lucrurile sunt mai simple. Sau ar trebui să fie.

Este „bizar” și „nu are sens” să presupui că tipul de motorizare dictează modul în care interacționezi cu funcțiile mașinii. Reglarea temperaturii sau activarea scaunelor încălzite ar trebui să fie intuitive, fără navigare prin meniuri sau utilizarea comenzilor tactile, indiferent dacă vorbim despre un motor termic sau electric.

Deși Ferrari se adresează unui public exclusivist, tendința începe să fie vizibilă și în zona producătorilor de volum. Grupul Volkswagen a anunțat deja că renunță treptat la comenzile tactile și readuce butoanele fizice pentru funcțiile importante.

Hyundai, Kia și Toyota merg în aceeași direcție, încercând să reducă dependența de ecrane.

În schimb, alți producători, precum BMW și Mercedes, continuă să mizeze pe minimalism și pe eliminarea comenzilor tradiționale — o decizie care nu este, însă, pe placul tuturor clienților.

Pentru moment, mesajul Ferrari este ferm: tehnologia nu trebuie să complice lucrurile. Iar uneori, soluțiile clasice rămân cele mai bune — chiar dacă sunt mai scumpe.