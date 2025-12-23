Chery a comercializat 1.000 de autovehicule pe piața din România / Pragul a fost atins la șase luni de la lansarea locală

Producătorul chinez de autoturisme Chery a atins pragul de 1.000 de unități comercializate pe piața din România. Conform unui comunicat de presă al companiei, citat de Economica.net, acest rezultat a fost obținut „într-un interval scurt de timp”, iar acesta prezintă și „interesul crescut al clienților pentru gama de SUV-uri TIGGO”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Datele AutoItalia, importatorul oficial al Chery în România, cererea pentru modelele electrificate, în special pentru versiunile plug-in hybrid (Chery Super Hybrid – CSH), este crescută și „confirmă apetitul clienților pentru vehiculele care combină autonomia extinsă, confortul și eficiența”.

Ce modele Chery sunt disponibile în România

Compania transmite că un element definitoriu al rezultatului obținut de marcă în doar câteva luni îl reprezintă cererea crescută pentru versiunile plug-in hybrid (CSH). Chery a debutat oficial pe piața din România pe 10 iulie 2025, odată cu lansarea modelelor Tiggo 7 ICE (benzină) și Tiggo 7 CSH (plug-in hybrid).

Pe urmă, în septembrie, Chery a adus pe piață modelul Tiggo 4, un concurent pentru Dacia Duster. Acesta are o motorizare hibridă de 1,5 litri, cu un total de 163 de cai putere. Prețul pentru acest model pleacă de la 19.000 de euro + TVA.

Cel mai recent model al chinezilor este Chery Tiggo 9, concurentul pentru Škoda Kodiaq și Hyundai Santa Fe. Acesta vine cu un sistem hibrid, alcătuit dintr-un motor termic, de 1,5 litri și 143 de cai putere, și trei motoare electrice, de la 102 la 238 de cai putere. Prețul pentru „nava amiral” a Chery est de 47.000 de euro, TVA inclus.