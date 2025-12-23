dark
Chery a comercializat 1.000 de autovehicule pe piața din România / Pragul a fost atins la șase luni de la lansarea locală

Daniel Simion
23 decembrie 2025
Logo Chery
Photo by Esmihel Muhammed on Pexels
Producătorul chinez de autoturisme Chery a atins pragul de 1.000 de unități comercializate pe piața din România. Conform unui comunicat de presă al companiei, citat de Economica.net, acest rezultat a fost obținut „într-un interval scurt de timp”, iar acesta prezintă și „interesul crescut al clienților pentru gama de SUV-uri TIGGO”.

Datele AutoItalia, importatorul oficial al Chery în România, cererea pentru modelele electrificate, în special pentru versiunile plug-in hybrid (Chery Super Hybrid – CSH), este crescută și „confirmă apetitul clienților pentru vehiculele care combină autonomia extinsă, confortul și eficiența”.

Ce modele Chery sunt disponibile în România

Compania transmite că un element definitoriu al rezultatului obținut de marcă în doar câteva luni îl reprezintă cererea crescută pentru versiunile plug-in hybrid (CSH). Chery a debutat oficial pe piața din România pe 10 iulie 2025, odată cu lansarea modelelor Tiggo 7 ICE (benzină) și Tiggo 7 CSH (plug-in hybrid).

FOTO Chery intră oficial pe piața din România cu modelele Tiggo 7 și Tiggo 8 / Cum arată SUV-urile producătorului chinez și care sunt prețurile de lansare / Concurență pentru Dacia Bigster?

Pe urmă, în septembrie, Chery a adus pe piață modelul Tiggo 4, un concurent pentru Dacia Duster. Acesta are o motorizare hibridă de 1,5 litri, cu un total de 163 de cai putere. Prețul pentru acest model pleacă de la 19.000 de euro + TVA.

FOTO HANDS-ON Chery lansează un nou SUV în România / Tiggo 4 este eligibil pentru programul RABLA / Dacia Duster, cel mai apropiat competitor din piață

Cel mai recent model al chinezilor este Chery Tiggo 9, concurentul pentru Škoda Kodiaq și Hyundai Santa Fe. Acesta vine cu un sistem hibrid, alcătuit dintr-un motor termic, de 1,5 litri și 143 de cai putere, și trei motoare electrice, de la 102 la 238 de cai putere. Prețul pentru „nava amiral” a Chery est de 47.000 de euro, TVA inclus.

FOTO Un producător chinez lansează încă un SUV în România / Tiggo 9, „nava amiral” a Chery, va concura pe piață cu Škoda Kodiaq și Hyundai Santa Fe / Preț de lansare: 43.000 de euro

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

