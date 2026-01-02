China va interzice, începând din 2027, mânerele de uși retractabile acționate exclusiv electric, un element de design popularizat în special de producătorii de vehicule electrice. Decizia vine după mai multe accidente grave în care ușile nu au putut fi deschise după impact, iar ocupanții au rămas blocați în interior.

Noile reguli de siguranță

Potrivit Carscoops, noile reguli sunt incluse într-un proiect de reglementare publicat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației. Acesta prevede că toate autoturismele cu masa sub 3,5 tone trebuie să fie echipate cu mânere de uși, atât la interior, cât și la exterior, care să dispună de un mecanism mecanic funcțional chiar și după un accident sau în cazul întreruperii alimentării electrice.

Scopul principal al reglementării este îmbunătățirea siguranței pasagerilor și facilitarea intervenției echipelor de salvare. În ultimii ani, pompierii și paramedicii au semnalat dificultăți în deschiderea ușilor unor vehicule moderne, în special electrice, după coliziuni severe.

Mânerele electrice, un standard pe modelele recente

Mânerele retractabile electrice sunt utilizate pe scară largă pe modele precum Tesla Model S, BYD Seal, dar și pe alte vehicule electrice recente. Pe Model 3 și Model Y, Tesla folosește mânere cu buton, care funcționează tot pe bază de acționare electrică. Producătorii au promovat aceste soluții pentru aspectul modern și pentru avantajele aerodinamice.

Începând cu 2024, au apărut însă tot mai multe plângeri legate de funcționarea acestor mânere. Problemele au fost raportate atât după accidente, cât și în condiții de temperaturi scăzute, când mecanismele electrice pot ceda.

Accidente mortale au grăbit decizia autorităților

Mai multe accidente mortale au atras atenția autorităților. Pe 13 octombrie, ocupanții unui vehicul au murit într-un accident produs în Chengdu, după ce martorii nu au reușit să deschidă ușile. Un alt accident, soldat cu trei decese, a avut loc recent în orașul Tongling. Potrivit publicației Sixth Tone, ambele incidente au implicat modelul Xiaomi SU7 Ultra.

„Ușa folosește la interior butoane, care nu pot fi deblocate electric după ce alimentarea este întreruptă. Mânerul mecanic interior al SU7 nu este vizibil pentru ocupanți. Chiar dacă salvatorii sparg geamul, nu pot ajunge la el”, a declarat o sursă familiarizată cu situația, citată de publicația The Paper.

Beneficiile aerodinamice, puse sub semnul întrebării

Deși producătorii susțin că mânerele integrate în caroserie contribuie la eficiență, datele arată că beneficiile sunt reduse. Scăderea coeficientului aerodinamic este estimată între 0,005 și 0,01, ceea ce se traduce printr-o economie de aproximativ 0,6 kWh la 100 de kilometri.

Impactul global al deciziei

Impactul deciziei nu se va limita la piața chineză. China a devenit cel mai mare exportator de automobile din lume, depășind Japonia. Pe fondul noilor reguli, producătorii locali ar putea adopta aceleași soluții și pentru modelele destinate exportului. În același timp, constructorii occidentali care vând mașini în China ar putea fi nevoiți să își adapteze designurile la nivel global, pentru a respecta noile standarde și a reduce costurile de producție.