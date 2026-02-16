Curtea Supremă a Chinei a transmis un semnal clar industriei auto și milioanelor de șoferi care folosesc funcții de „autopilot”. Indiferent cât de avansată este tehnologia, responsabilitatea legală rămâne a omului aflat la volan.

Într-o decizie publicată vineri, instanța supremă a stabilit, printr-un așa-numit „caz orientativ”, că activarea sistemelor de conducere asistată nu transferă răspunderea către mașină sau producător. Hotărârea devine astfel un standard juridic la nivel național, pe care instanțele inferioare vor trebui să îl invoce în cazuri similare, informează TechXplore.

Decizia are la bază un caz petrecut în septembrie, în provincia Zhejiang, din sudul țării. Un șofer, identificat cu numele de familie Wang, a fost condamnat la închisoare și amendat după ce a lăsat vehiculul să circule folosind sistemul de asistență la condus în timp ce era în stare de ebrietate. Mai mult, potrivit instanței, bărbatul ar fi montat un dispozitiv care simula prezența mâinilor pe volan pentru a păcăli senzorii mașinii, apoi s-ar fi mutat pe scaunul pasagerului și ar fi adormit. Poliția l-a găsit după ce autoturismul s-a oprit în mijlocul drumului.

În motivarea deciziei, Curtea Supremă a subliniat că „sistemul de conducere asistată de la bord nu poate înlocui șoferul ca principal subiect al conducerii”. Chiar și cu tehnologia activată, șoferul „este cel care îndeplinește efectiv sarcinile de conducere și poartă responsabilitatea de a asigura siguranța”.

China investește masiv în dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă

Hotărârea vine într-un moment în care China investește masiv în dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă. Giganți tehnologici și constructori auto locali au pompat miliarde de dolari în această cursă, în încercarea de a devansa atât rivalii interni, cât și competitorii din Statele Unite și Europa. Beijingul încearcă, în paralel, să se poziționeze drept un formator de standarde globale în industria auto.

Totuși, autoritățile au început să înăsprească regulile după un accident grav produs în martie anul trecut, soldat cu moartea a trei studenți. Cazul a alimentat controversele privind modul în care sunt promovate vehiculele drept „autonome”, deși majoritatea sistemelor existente necesită supraveghere constantă din partea șoferului.

În aceeași logică a accentului pus pe siguranță, autoritățile chineze au anunțat recent că, începând de anul viitor, vor interzice mânerele de portieră retractabile, un design popularizat de Tesla, invocând riscuri în cazul accidentelor. Astfel de mânere, integrate în caroserie pentru a reduce rezistența aerodinamică, pot deveni dificil sau imposibil de utilizat după impact.

Un incident intens mediatizat a avut loc de asemenea în octombrie, în orașul Chengdu, unde echipele de intervenție au întâmpinat dificultăți în a deschide ușile unui vehicul electric cuprins de flăcări.