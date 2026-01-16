Numărul vehiculelor înmatriculate în România a atins un nou maxim în 2025, confirmând tendința de creștere accelerată a parcului auto din ultimii ani. Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de TechRider.ro, indică atât o extindere consistentă a flotei naționale, cât și evoluții contrastante la nivel regional, în special în București.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, autoritățile au emis 1.780.340 de certificate de înmatriculare și 827.362 de permise de conducere. La finalul anului, registrul național consemna 11.222.292 de vehicule înmatriculate și 8.730.653 de persoane cu permis de conducere valabil.

Creștere accelerată față de 2015

Comparativ cu anul 2015, parcul auto al României este mai mare cu 70,02%, una dintre cele mai rapide creșteri din Uniunea Europeană. Raportat strict la 2024, avansul a fost de 4,05%, ritm susținut atât de achizițiile de vehicule noi, cât și de importurile de autoturisme rulate.

În cursul anului 2025 au fost înmatriculate 227.261 de vehicule noi. Segmentul second-hand a continuat însă să domine piața: 474.962 de vehicule rulate au fost înregistrate pentru prima dată în România. Dezechilibrul confirmă dependența pieței locale de importurile din vestul Europei, în contextul costurilor ridicate ale mașinilor noi.

București: evoluții divergente

Datele aferente Capitalei evidențiază o dinamică diferită față de tendința națională. La finalul lui 2025, în București figurau 1.691.056 de vehicule înmatriculate, cu aproape 46.000 mai multe decât cu un an înainte.

În paralel, numărul deținătorilor de permise de conducere a scăzut la 1.137.302, față de 1.172.333 în 2024. Diferența dintre evoluția parcului auto și cea a șoferilor sugerează fie o creștere a numărului de vehicule deținute per persoană, fie o redistribuire a populației active către alte județe, în timp ce mașinile rămân înmatriculate în Capitală.

Vehiculele electrice, în creștere cu 30%, dar rămâne o pondere marginală

La nivel național, vehiculele electrice continuă să reprezinte o pondere marginală în parcul auto. La finalul anului 2025 erau înmatriculate 70.826 de vehicule electrice, echivalentul a 0,63% din total.

Cu toate acestea, dinamica anuală rămâne ridicată: numărul acestora a crescut cu 30,02% față de 2024, când erau înregistrate 54.471 de unități. Evoluția indică un interes în creștere pentru electrificare, chiar dacă infrastructura de încărcare și costurile de achiziție limitează, în continuare, extinderea la scară largă.

Numere de înmatriculare: aproape 4 milioane într-un an

În 2025 au fost eliberate 3.922.639 de plăcuțe de înmatriculare, dintre care 41.199 au fost plăci verzi, dedicate vehiculelor electrice. Tot în acest an a fost introdus, începând cu 21 noiembrie, un nou tip de plăcuță – cea de tip D, cu dimensiunea 150×300 mm, destinată exclusiv părții din spate pentru vehiculele din categoriile M, N și O. Până la finalul anului au fost emise 290 de astfel de plăcuțe.