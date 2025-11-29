Cupra Raval: hatchback-ul electric ce va debuta în 2026 ca rival pentru Renault 5 E-Tech

Cupra pregătește lansarea lui Raval, noul său model electric urban, programat pentru debut în 2026. Constructorul a publicat noi imagini cu prototipul camuflat și confirmă un preț de intrare de 26.000 de euro pentru versiunea de bază.

În segment, Raval va concura cu Renault 5 E-Tech Electric, model care pe piața din România începe de la 25.050 de euro în varianta Five, echipată cu motor de 70 kW, adică 95 CP, și autonomie WLTP de 310 km. Tot pe piața locală, versiunea superioară Iconic Cinq, cu 90 kW, echivalentul a 122 CP, pornește de la 31.650 de euro și oferă autonomie de 306 km, încărcare AC 11 kW și DC 80 kW.

Cupra anunță pentru Raval două motorizări. Vârful de gamă Raval VZ va livra 225 CP pe puntea față, alături de scaune CUPBucket, jante de 19 inchi (48,2 cm) și suspensie sport, iar autonomia estimată se va opri la 400 km. Sub această versiune se va regăsi varianta de 210 CP, orientată spre eficiență, cu o autonomie de până la 450 km. Ambele vor utiliza arhitectura MEB+ a grupului Volkswagen, platformă dedicată noii generații de compacte electrice.

Cupra publică noi informații despre Raval

Datele privind capacitatea bateriei și viteza de încărcare nu au fost comunicate, însă Cupra a confirmat dimensiunile modelului. Raval măsoară 4.046 mm în lungime, 1.784 mm în lățime, 1.518 mm în înălțime și are un ampatament de 2.600 mm.

Comparativ, Renault 5 E-Tech este mai scurt și mai îngust, cu 3.920 mm lungime, 1.770 mm lățime, 1.500 mm înălțime și un ampatament de 2.540 mm. Diferențele de gabarit sugerează că Raval se va poziționa ușor mai sus în segmentul urban, cu un habitaclu potențial mai spațios și o postură mai robustă.

Cu un preț estimat competitiv și motorizări care păstrează identitatea sportivă a mărcii, Raval se pregătește să devină una dintre cele mai interesante opțiuni pentru clienții care caută un EV de oraș cu caracter dinamic. Dacă autonomia de 450 km pentru varianta de 210 CP se va confirma, Cupra ar putea atrage și publicul orientat către eficiență, nu doar către performanță.