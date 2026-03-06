Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că intenționează să elimine toate gratuitățile pentru parcările administrate de Municipalitate, argumentând că numărul mașinilor care beneficiază în prezent de scutiri depășește de două ori numărul locurilor disponibile, ceea ce face sistemul ineficient și costisitor, relatează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Pentru bucureșteni este mai ieftin să nu mai avem nimic, să le lăsăm pe toate la liber (…), doar le dăm cu vopsea, dar nu mai avem oameni care să încaseze parcarea, polițiști locali care să fie blocați ca să dea amenzi.

Întreaga infrastructură de parcări nu-și mai justifică existența, dacă rămâi la un număr de gratuități mai mare decât numărul de parcări de două ori. Da? 6.000 de ziariști, nu vă supărați pe mine, mi-au zis colegii mei: Băi, nu te lua de ziariști, îți pui presa în cap! Dragii mei, și eu îmi plătesc parcarea, ca primar. 6.000. Poate găsim o formulă ca o redacție să aibă un număr de, nu știu, 5, 10, dar 6.000? Sunt redacții care au sute.

Deci, dacă credeți că de aceea trebuie eu să am hate din partea breslei dumneavoastră, că elimin această gratuitate, atunci asta să fie, dar hai să facem și ce este corect pentru orașul acesta! Hibridele și electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu”, a afirmat Ciucu.

Edilul a subliniat că măsura are un caracter pragmatic și urmărește buna administrare a orașului și echilibrarea bugetului local.

„Mașina pe care o conduc este mașină hibrid. Nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care țin de evidențe, care țin de normalitate! Când ajungi la un număr dublu de mașini care pot parca gratis, dublul locurilor de parcare, ce ați face în locul meu?

Este doar o decizie normală de a echilibra bugetul. În aceste condiții, putem să-l numim serviciul de parcare pentru electrice, hibride și ziariști și-l tratăm ca atare. E o politică în acest sens, dar este un serviciu de parcare care se adresează întregului oraș, tuturor bucureștenilor. Și ei vor să aibă acces la un loc de parcare. Despre asta este vorba.

Este doar o decizie normală. Dacă asta presupune hate din partea presei, îmi cer scuze, dar sper să fim cu toți oameni raționali și să luăm deciziile corecte”, a adăugat primarul.