Mercedes-Benz a anunțat că va lansa un nou sistem avansat de asistență la conducere în Statele Unite în cursul acestui an, care va permite vehiculelor sale să funcționeze în mod autonom pe străzile orașelor, sub supravegherea șoferului, relatează Reuters.

Sistemul, care permite unui vehicul să conducă de la o parcare la o destinație, navigând prin intersecțiile orașului, efectuând viraje și respectând semafoarele, este probabil să concureze cu Tesla, singurul producător de automobile care oferă un produs similar, numit Full Self-Driving, în Statele Unite.

Sistemul Mercedes, numit MB.DRIVE ASSIST PRO, este comercializat în China de la sfârșitul anului trecut.

Sistemul va costa 3.950 de dolari pentru trei ani în Statele Unite. Clienții pot alege, de asemenea, abonamente lunare sau anuale, dar prețurile pentru acestea vor fi dezvăluite ulterior.

Pachetul Full Self-Driving de la Tesla costă aproximativ 8.000 de dolari ca achiziție unică sau 99 de dolari pe lună ca abonament.

Majoritatea producătorilor de automobile limitează funcțiile de conducere autonomă ale vehiculelor personale la autostrăzi, unde traficul este mai previzibil. Orașele prezintă provocări mai dificile, inclusiv pietoni, bicicliști și situații neașteptate.

Tesla este singurul producător de automobile care, cu sistemul său Full Self-Driving, permite conducerea autonomă pe străzile orașului.

Dar, la fel ca Tesla, sistemul Mercedes va cere șoferilor să rămână vigilenți și gata să intervină în orice moment.

Pătrunderea Mercedes în domeniul asistenței la conducerea urbană arată cum progresele software-ului duc tehnologia autonomă de la testarea limitată la lansarea comercială. Preocupările legate de siguranță și reglementările limitează încă autonomia completă a vehiculelor personale.

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a declarat anterior că va inunda străzile orașelor cu vehicule autonome care nu necesită intervenția umană. Acest lucru nu s-a întâmplat încă.

În schimb, Tesla s-a concentrat pe îmbunătățiri incrementale ale FSD și a lansat un mic serviciu de robotaxi în Austin, Texas, cu monitoare de siguranță.

Investitorii încă consideră tehnologia autonomă ca un potențial motor de venituri pe termen lung pentru producătorii de automobile.

Mercedes a declarat că sistemul utilizează aproximativ 30 de senzori, inclusiv camere, radar și senzori cu ultrasunete. Acești senzori transmit date către un computer care poate procesa până la 508 trilioane de operații pe secundă.

Nvidia a declarat că noul Mercedes-Benz CLA, primul vehicul al mărcii echipat cu platforma MB.OS, va dispune de funcții de asistență la conducere bazate pe software-ul „DRIVE AV” al producătorului de cipuri, infrastructura AI și calcul accelerat.

Sistemul acceptă actualizări over-the-air pentru îmbunătățiri viitoare ale tehnologiei de conducere autonomă.