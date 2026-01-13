Dacia pregătește lansarea celui de-al doilea model complet electric din gamă, care va fi prezentat în al doilea trimestru din 2026 și va fi comercializat alături de actualul Spring. Informația a fost confirmată de Frank Marotte, directorul global de vânzări al mărcii, citat de Automotive News.

Noul model, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, va avea dimensiuni reduse și va viza un preț de pornire de aproximativ 18.000 de euro, potrivit sursei citate. Prin introducerea acestui vehicul, Dacia intenționează să comercializeze simultan două modele electrice din segmentul mic, în încercarea de a reduce nivelul mediu al emisiilor de CO2 ale flotei și de a respecta obiectivele Uniunii Europene privind emisiile.

Viitorul model electric va fi dezvoltat pe baza noului Renault Twingo. Acesta va completa oferta actuală, în care Spring va rămâne opțiunea cea mai accesibilă din punct de vedere al prețului.

„Obiectivul nostru este, în esență, să maximizăm oferta de vehicule electrice. Observăm că segmentul A și, probabil, în viitor, segmentul B se îndreaptă foarte rapid către modelele BEV”, a declarat Frank Marotte.

De asemenea, Dacia pregătește și un nou model de clasă C, care va concura cu Volkswagen Golf, Škoda Octavia, Hyundai i30 și Opel Astra, a confirmat Marotte pentru Profit.ro.

„Avem un model electric de succes în Europa, Spring, și am anunțat pentru 2026 un nou model electric de segment A. Un al doilea model, de segment C, va fi anunțat în 2026. La mijlocul lui 2026 vom avea toate detaliile”, a precizat vicepreședintele Dacia.

Vehiculul va avea o caroserie de tip hatchback clasic, cu elemente de crossover.

Spring, sub presiunea taxelor pentru modelele produse în China

Dacia Spring este produs în prezent în China, la uzina Renault Dongfeng din Wuhan, ceea ce îi permite să beneficieze de costuri de producție mai scăzute. În același timp, modelul este afectat de taxele suplimentare aplicate de Uniunea Europeană vehiculelor electrice fabricate în China și de restricțiile introduse de unele state în privința subvențiilor pentru astfel de modele.

„Spring este conceput pentru a fi cel mai ieftin, dar prețul final de tranzacție poate varia în funcție de stimulentele disponibile pe piețe. În unele cazuri, noul model ar putea fi mai ieftin”, a mai spus Marotte.

Noul vehicul electric va fi asamblat la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, alături de Twingo. Acest lucru îl va face eligibil pentru noile scheme europene de sprijin dedicate mașinilor electrice mici produse pe continent. În paralel, țări precum Franța și Marea Britanie au introdus stimulente care exclud modelele fabricate în China, din motive legate de impactul asupra mediului.

Două modele, poziționare diferită

Reprezentanții Dacia susțin că Spring și viitorul model electric nu se vor canibaliza, diferențierea urmând să fie realizată mai ales prin design și poziționare de preț, nu prin tehnologie.

„Nu vrem să avem o strategie de a oferi un model complet depășit de cel nou. Vrem să avem două produse foarte competitive pe piață, cu prețuri diferite”, a explicat Marotte.

Spring a primit recent o actualizare care include o baterie cu litiu-fier-fosfat (LFP) și un nivel mai mare de putere, însă oficialii Dacia spun că noul model va avea un aspect „complet diferit”, inclusiv la nivel de culori și detalii de design.

Conceptul Hipster, indiciu pentru direcția viitoare

În toamna anului trecut, Dacia a prezentat conceptul Hipster, un model electric de oraș cu o lungime de doar 3 metri, comparativ cu cei 3,70 metri ai lui Spring. Conceptul este mai îngust, dar are aceeași înălțime și este cu aproximativ 20% mai ușor decât Spring.

Potrivit Dacia, reducerea masei este esențială pentru creșterea autonomiei, chiar și în condițiile utilizării unei baterii mai mici. Oficialii companiei au demonstrat că Hipster este un vehicul funcțional, capabil să transporte patru persoane și să ofere un nivel de versatilitate adecvat pentru utilizarea urbană.

„De la începutul secolului XXI, piața auto a evoluat către mașini din ce în ce mai mari, mai grele și mai scumpe. În acest context, Dacia și-a urmărit constant obiectivul de a permite cât mai multor oameni accesul la mobilitate esențială”, au transmis reprezentanții mărcii la prezentarea conceptului.

Deși Frank Marotte nu a oferit detalii despre acest aspect, pe termen mediu este așteptată și lansarea unei versiuni complet electrice a modelului Sandero, ceea ce ar consolida poziția Dacia în segmentul vehiculelor electrice accesibile.