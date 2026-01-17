Costul accidentelor rutiere în România: Peste 750 de daune CASCO pe zi în România / Asigurătorii au plătit, în medie, 6,7 milioane de lei zilnic

Nivelul ridicat al accidentelor rutiere din România, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană în ceea ce privește victimele, se reflectă și în frecvența daunelor auto raportate zilnic de companiile de asigurări.

Acestea au achitat, în primele nouă luni ale anului trecut, despăgubiri aferente, în medie, pentru 754 de dosare de daună CASCO pe zi, potrivit datelor publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR). Valoarea medie zilnică a plăților s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane de lei.

Statisticile vizează vehiculele asigurate CASCO, segment în care sunt active aproximativ 1,2–1,3 milioane de polițe, ceea ce înseamnă că doar circa 10% din parcul auto național beneficiază de acest tip de protecție. În lipsa unei asigurări CASCO, majoritatea proprietarilor auto rămân expuși riscurilor financiare generate de accidente, incendii sau alte evenimente neprevăzute.

Cele mai multe despăgubiri CASCO sunt asociate avariilor produse în urma accidentelor rutiere și incendiilor. Majoritatea daunelor au fost înregistrate pe teritoriul României, însă asigurătorii au raportat și plăți semnificative pentru evenimente produse în afara granițelor, în special în Ungaria, Italia și Germania.

Reprezentanții UNSAR subliniază că polițele CASCO oferă protecție financiară atât persoanelor fizice, cât și companiilor, inclusiv în contextul deplasărilor internaționale. „Aceste cifre evidențiază importanța polițelor CASCO, care oferă protecție financiară rapidă în fața evenimentelor neprevăzute ce pot apărea în trafic și nu numai”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Potrivit asociației, importanța acestui tip de asigurare crește în sezonul rece, când condițiile meteo nefavorabile pot duce la un număr mai mare de accidente și avarii, dar și la daune cauzate de fenomene naturale, precum căderi de copaci, gheață sau grindină.