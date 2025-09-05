Dacia aduce patru motorizări noi pentru Duster și Bigster / Hibrid pe GPL, cu autonomie de 1.500 km și dotări în premieră

Dacia anunță o evoluție majoră pentru modelele Duster și Bigster prin introducerea a patru motorizări noi. Piesa centrală este propulsorul Hybrid-G 150 4×4, o combinație unică între benzină, GPL, sistem mild-hybrid și tracțiune integrală electrică.

Conform site-ului de presă Dacia, noul motor combină un 1.2 turbo cu trei cilindri și tehnologie mild-hybrid de 48 V (140 CP) cu un motor electric de 31 CP montat pe puntea spate. Puterea totală ajunge la 154 CP, iar cuplul maxim este de 230 Nm pentru partea termică și 87 Nm pentru motorul electric.

Propulsorul vine cu o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte, iar motorul electric are o cutie separată cu două trepte, o soluție considerată premieră mondială. Aceasta oferă cuplu ridicat la viteze mici, ideal pentru off-road, dar poate funcționa și până la 140 km/h.

Sistemul dispune de două rezervoare de câte 50 de litri (benzină + GPL), ceea ce duce autonomia totală la 1.500 km în regim WLTP. În oraș, Hybrid-G 150 permite rularea în mod electric până la 60% din timp, cu o baterie mică de 0,84 kWh care se încarcă prin frânare regenerativă.

Moduri de condus dedicate și tehnologie nouă

Hybrid-G 150 aduce și o gamă completă de setări de condus: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock și Hill Descent Control.

În plus, pentru prima dată pe o Dacia, șoferul are la dispoziție padele în spatele volanului pentru schimbarea treptelor manual.

Un alt avantaj este costul de utilizare: Dacia estimează economii de 30% la costurile de rulare și o reducere de 20 g CO2 față de vechiul Mild Hybrid 130 4×4.

Duster: gamă complet reînnoită de motorizări

Pe lângă Hybrid-G 150, Duster primește și alte trei motorizări noi:

Hybrid 155 – combină un motor pe benzină cu patru cilindri (109 CP) cu două motoare electrice (unul de 50 CP și unul generator). Cuplat la o cutie automată electrificată, fără ambreiaj, acest sistem permite rularea până la 80% electric în oraș. Consumul mediu este de 4,6 l/100 km, cu emisii de 105 g CO2, mai mici cu 8% decât vechiul Hybrid 140;

Mild Hybrid 140 – motorul pe benzină de 1,2 litri, trei cilindri, funcționează pe ciclul Miller și este asistat de un sistem mild-hybrid de 48 V. Puterea ajunge la 140 CP, transmisă printr-o cutie manuală cu 6 trepte. Consumul mediu: 5,4 l/100 km, emisii 122 g CO2;

Eco-G 120 – versiunea pe GPL urcă la 120 CP (+20 față de Eco-G 100). Dispune de două rezervoare de câte 50 de litri, montate sub podea pentru a nu afecta volumul portbagajului. Autonomia combinată ajunge la 1.380 km, iar emisiile sunt cu 10% mai mici față de un motor pe benzină echivalent.

Interior și echipamente actualizate

Odată cu noile motoare, Duster primește și detalii de confort: o tapițerie exclusivă pe echiparea Journey, ornamente decorative noi și scaunul șoferului cu reglaj lombar. Versiunea Extreme vine cu jante negre redesenate.

Atât Journey, cât și Extreme sunt acum disponibile cu pilot automat adaptiv pe versiunile hibride, standard pentru Journey și opțional pentru Extreme.