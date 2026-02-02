Green NCAP a desemnat Dacia Spring drept cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș testată până acum, modelul obținând scor maxim – 100% și cinci stele – la ratingul de sustenabilitate. Rezultatul a fost stabilit în urma aplicării noii metodologii de evaluare introduse în septembrie 2025, potrivit comunicatului de presă.

Noua metodă Green NCAP analizează impactul de mediu al unui vehicul pe întreg ciclul său de viață. Evaluarea include consumul de energie și emisiile din timpul utilizării, dar și o analiză completă „de la naștere (procesul defabricție) până la mormânt (scoaterea din uz)”. Sunt luate în calcul materiile prime, procesul de fabricație, distribuția, mixul de energie utilizat și reciclarea la finalul duratei de viață.

În acest context, Dacia Spring a obținut rezultatul maxim datorită combinației dintre dimensiunile reduse, masa mică și bateria de capacitate modestă. Modelul este echipat cu o baterie de 27,6 kWh, care limitează autonomia, dar reduce semnificativ impactul asupra mediului în etapele de producție și reciclare.

Potrivit specialiștilor Green NCAP, „modelul poate fi mic și limitat în autonomia sa de deplasare, dar beneficiază de toate avantajele pe care le implică acest lucru în timpul fabricării și reciclării la sfârșitul ciclului de viață”. În același timp, eficiența energetică ridicată în utilizare contribuie decisiv la scorul final de 100%.

Green NCAP subliniază că sustenabilitatea nu este determinată exclusiv de lipsa emisiilor în utilizare. Dimensiunea bateriei, cantitatea de materiale utilizate și energia necesară pentru producție joacă un rol major în evaluarea impactului total asupra mediului. Din acest punct de vedere, Dacia Spring se evidențiază ca o soluție optimizată pentru mobilitatea urbană.

Pe lângă ratingul de sustenabilitate, Green NCAP evaluează și comportamentul mașinilor în utilizarea zilnică. Analiza include consumul real de energie, autonomia, performanța în condiții de iarnă și capacitatea de încărcare. Această evaluare este menită să ofere cumpărătorilor o imagine realistă asupra modului în care un vehicul se comportă în viața de zi cu zi.

În cazul Dacia Spring, eficiența energetică este principalul atu. Masa redusă și arhitectura simplă permit un consum scăzut, iar cerințele energetice limitate reduc presiunea asupra rețelelor de încărcare. Aceste caracteristici sunt considerate avantaje clare într-un mediu urban, unde distanțele sunt scurte, iar vitezele medii sunt reduse.

Green NCAP arată că rezultatele obținute de Dacia Spring demonstrează faptul că vehiculele electrice mici pot avea un impact de mediu mai redus decât modelele mai mari, echipate cu baterii de capacitate mare. În segmentul mașinilor de oraș, soluțiile tehnice simple pot conduce la performanțe superioare din punct de vedere al sustenabilității.

„Green NCAP a fost creat pentru a oferi cumpărătorilor informații fiabile și independente despre sustenabilitatea vehiculelor”, a declarat Aleksandar Damyanov, directorul tehnic al organizației. Acesta precizează că scopul evaluărilor este de a ajuta utilizatorii să ia decizii informate, bazate pe teste reale, și nu doar pe date teoretice sau afirmații de marketing.

În urma aplicării noului protocol, doar 20 de modele au fost testate până în prezent. În segmentul mașinilor electrice de oraș, Dacia Spring este singurul model care a obținut scorul maxim de 100%, devenind astfel reperul de sustenabilitate pentru această categorie în evaluările Green NCAP.