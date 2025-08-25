De ce culoarea mașinii tale este mai importantă decât ți-ai imagina

Mașinile închise la culoare pot face o diferență măsurabilă în temperatura aerului din jur, iar în orașele cu milioane de locuitori efectul se poate acumula și poate simți pe scară largă, anunță NewScientist.

Márcia Matias, cercetătoare la Universitatea din Lisabona, împreună cu echipa sa, a măsurat temperatura aerului în jurul a două mașini parcate mai mult de cinci ore sub soarele verii: una neagră și una albă. Rezultatele au arătat că mașina neagră a crescut temperatura locală cu până la 3,8°C comparativ cu asfaltul adiacent, în timp ce mașina albă a avut un impact mult mai redus.

Culoarea mașinilor poate schimba efectiv modul în care se simte temperatura

Diferența, explică cerccetătorii în studiul publicat în revista City and Environment Interactions, apare din cauza proprietăților reflectorizante ale vopselei. Vopseaua albă reflectă între 75 și 85% din lumina solară, în timp ce vopseaua neagră absoarbe majoritatea acesteia, reflectând doar 5–10%. În plus, caroseria subțire a mașinilor se încălzește rapid la soare, mai repede decât asfaltul sau alte suprafețe mai groase.

„Acum imaginează-ți mii de mașini parcate în tot orașul, fiecare acționând ca o mică sursă de căldură sau un scut termic. Culoarea lor poate schimba efectiv modul în care se simte temperatura pe străzi”, explică Matias.

Vopsirea mașinilor în culori deschise ar putea reduce temperatura aerului

Cercetătorii sugerează că vopsirea mașinilor din orașe în culori deschise ar putea reduce temperatura aerului de la nivelul străzilor în zilele însorite și cu vânt slab. În Lisabona, de exemplu, schimbarea ar putea crește reflectivitatea stradală de la 20% la aproape 40% în zonele unde mașinile parcate acoperă mai mult de 10% din drum.

Până acum, studiile s-au concentrat pe acoperișuri și asfalt pentru a reduce efectul insulelor de căldură urbană. Flotele de vehicule municipale, taxiuri și camioane de livrare ar fi candidați ideali pentru astfel de vopsiri în culori deschise, ceea ce ar reduce impactul asupra mediului urban și confortului pietonilor.