Germania se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate prețuri la carburanți, pe fondul creșterilor recente generate de tensiunile din Orientul Mijlociu și al nivelului ridicat al taxelor naționale, potrivit datelor analizate de Comisia Europeană, citate de Euronews.com.

Prețul benzinei în Germania a crescut cu aproape 5% în ultimele săptămâni, peste media europeană, unde majorările au fost mai temperate: aproximativ 2% în Franța și Austria, 3,6% în Estonia sau 3,5% în Luxemburg. În același timp, în Slovacia și Ungaria creșterile au fost minime, de circa 0,1%.

Potrivit datelor publicate în buletinul petrolier al Comisiei Europene, cele mai mari prețuri la benzină din Europa se înregistrează în Țările de Jos, unde media a ajuns la 2,17 euro/litru, urmate de Germania, cu aproximativ 2,08 euro/litru.

Finlanda se află, de asemenea, în top, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Diferențele dintre state sunt explicate în principal de structura taxelor. Germania aplică taxe energetice ridicate pentru combustibilii fosili și include costuri suplimentare legate de emisiile de CO2, ceea ce duce la prețuri finale mai mari pentru consumatori. În alte state europene, nivelul TVA și al taxelor specifice este mai redus.

Creșterile recente sunt considerate însă disproporționate de autoritățile germane, care au format un grup de lucru pentru a analiza piața și posibile măsuri.

Ministrul economiei, Katherina Reiche, a criticat ritmul rapid al scumpirilor și scăderile lente ale prețurilor, propunând limitarea majorărilor la o singură ajustare pe zi pentru fiecare stație de alimentare.

Alte state europene au intervenit deja pe piață. Croația și Ungaria au introdus plafoane de preț, în timp ce Austria a impus o regulă care permite creșterea prețurilor doar o dată pe zi, pentru a crește transparența.

Pe fondul acestor evoluții, presiunea asupra guvernului german a crescut, în condițiile în care costurile ridicate ale carburanților afectează direct bugetele gospodăriilor și mobilitatea zilnică a populației.

Un grup de lucru condus de Sepp Müller a acuzat companiile petroliere de posibile speculații, în timp ce autoritățile analizează măsuri pentru limitarea efectelor asupra consumatorilor.