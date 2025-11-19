Divizia de vehicule electrice a Xiaomi a raportat pentru prima dată profit

Divizia de vehicule electrice (EV) a companiei chineze de tehnologie Xiaomi Corp a raportat pentru prima dată profit în trimestrul trei din 2025, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Divizia cu cea mai rapidă creştere în cadrul grupului chinez a înregistrat un profit de 700 milioane de yuani (98 milioane de dolari) în perioada iulie – septembrie 2025, faţă de pierderi de 300 milioane de yuani în trimestrul doi din 2025, astfel încât Xiaomi intră în clubul select al producătorilor EV chinezi care obţin profit.

Cu obiectivul de a deveni unul dintre primii cinci producători auto din lume, Xiaomi a majorat producţia, încercând să concureze cu firme ca Tesla şi BYD în China, şi apoi în afara ţării. Din 2027, grupul chinez intenţionează să vândă EV în Europa.

Dar acţiunile Xiaomi au scăzut miercuri cu 6,3% la Bursa de la Hong Kong, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele şase luni, după ce compania a avertizat că majorarea costurilor cu cipurile şi reducerea stimulentelor pentru achiziţionarea vehiculelor electrice vor afecta marja de profit din 2026.

Compania cu sediul în Beijing a anunţat marţi că se aşteaptă la un deficit de cipuri de memorie, care ar urma să majoreze anul viitor preţurile dispozitivelor mobile. De asemenea, preşedintele Xiaomi, Lu Weibing, a declarat că se aşteaptă anul viitor la un declin al marjei brute la divizia EV, în urma concurenţei strânse şi a reducerii stimulentelor pentru achiziţionarea vehiculelor în China, cea mai mare piaţă auto din lume.

Obiectivul Xiaomi din 2025 de a livra 350.000 EV va fi realizat săptămâna aceasta, a anunţat compania, cu peste o lună înainte de termen.

Aşteptările Xiaomi privind un declin al marjei brute la divizia EV în 2026, chiar dacă modelele sale SU7 şi YU7 sunt printre cele mai populare EV din China, subliniază perspectivele mai dificile pentru sectorul auto, după reducerea stimulentelor pentru achiziţionarea vehiculelor electrice. Concurenţa internă se va intensifica deoarece va încetini creşterea cererii. Producătorii EV vor deveni din ce în ce mai dependenţi de exporturi, au apreciat analiştii Bloomberg Joanna Chen şi Jason Zhao.