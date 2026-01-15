Guvernul pregătește modificări în Codul Fiscal care vizează modul de impozitare a autovehiculelor cumpărate și vândute în același an, dar și procedura de radiere din circulație. Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării, analizat de TechRider.ro, propune simplificarea termenelor și clarificarea obligațiilor proprietarilor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Impozit plătit o singură dată, la momentul vânzării

În prezent, impozitul auto este datorat de persoana care deține vehiculul la 31 decembrie a anului fiscal anterior. Această regulă a generat situații neclare pentru mașinile cumpărate, înmatriculate și apoi vândute în cursul aceluiași an.

Potrivit proiectului, pentru aceste cazuri se introduce un termen unic de plată: data înstrăinării mașinii. Practic, impozitul aferent anului respectiv va fi achitat la momentul vânzării, nu ulterior.

Un nou alineat [alin. (11)] este introdus după alineatul (1), la articolul 471. Textul propus pentru Codul Fiscal prevede:

„(11) Prin excepție de la alin. (1), un mijloc de transport achiziționat, înmatriculat și vândut în același an calendaristic, generează stabilirea unui impozit pentru anul respectiv cu un singur termen de plată, respectiv data înstrăinării”.

Autoritățile spun că modificarea urmărește să elimine ambiguitățile și să reducă birocrația pentru contribuabili.

Citește și: DOCUMENT Guvernul înăsprește sancțiunile pentru șoferi: Permisul de conducere, condiționat de plata datoriilor / Amenzi majorate pentru depășirea termenelor – proiect de lege

Termen de 30 de zile pentru radiere și stoparea impozitării

Proiectul aduce și reguli mai clare pentru radierea din circulație. Proprietarul va avea obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data radierii.

Începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii, impozitul pentru vehiculul respectiv nu va mai fi datorat. Totodată, radierea va fi posibilă doar după achitarea tuturor obligațiilor fiscale restante.

Alineatul (4) de la articolul 471 este modificat, iar formularea propusă este următoarea:

„(4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport.

De asemenea, este obligatorie achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, până la data radierii din circulație, la cerere, potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Executivul susține că noile prevederi vor aduce o procedură mai predictibilă pentru contribuabili și vor elimina situațiile în care impozitul este plătit inutil după ce vehiculul nu mai există în evidențe. Proiectul urmează să intre în circuitul legislativ pentru adoptare.