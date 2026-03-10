Grupul auto francez Renault a prezentat primele imagini oficiale cu conceptul Renault Bridger, un SUV de dimensiuni compacte dezvăluit în cadrul prezentării planului strategic futuREady.

Modelul concept a fost prezentat alături de noul Dacia Striker și face parte din strategia de extindere globală a producătorului francez.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, noul concept Renault este un SUV din segmentul B, cu o lungime de sub patru metri, dar cu o gardă la sol de aproximativ 20 de centimetri, apropiată de cea a modelului Dacia Duster.

Bridger reprezintă un element al „ofensivei internaționale” a Renault și se înscrie în planul prin care grupul vrea să vândă până la două milioane de vehicule anual până în 2030, se arată în comunicat.

„Țelul nostru este să ajungem la 100% vânzări electrificate în Europa și la 50% în afara Europei”, a declarat Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault.

Un model inspirat din Bridger ar putea apărea până în 2027

Conceptul Renault Bridger aparține segmentului B și are o lungime de „sub patru metri”. În ciuda dimensiunilor compacte, modelul promite capacități apropiate de cele ale unui SUV clasic, având o gardă la sol de 200 mm și jante de 18 inci, care contribuie la o prezență robustă.

Designul conceptului este unul masiv și pătrățos, cu linii drepte în partea frontală și în spate, care accentuează caracterul off-road al modelului. În același timp, profilul lateral include linii mai fluide.

Un element de design distinctiv este roata de rezervă montată pe hayon, soluție întâlnită și pe modele precum Mercedes-Benz G-Class sau Suzuki Jimny.

Deși dimensiunile sunt reduse, Renault susține că spațiul interior este unul generos. Conceptul promite aproximativ 200 mm spațiu pentru genunchii pasagerilor din spate și un portbagaj de 400 de litri.

Potrivit companiei, un model de serie inspirat de acest concept ar putea fi lansat înainte de sfârșitul anului 2027 și va fi produs inițial în India, unde va fi și comercializat în prima fază.

Platforme noi pentru modelele Renault

Conceptul Bridger utilizează platforma modulară RGMP Small, care poate integra mai multe tipuri de sisteme de propulsie, inclusiv motoare convenționale, hibride sau electrice, în funcție de piața pentru care este destinat modelul.

În paralel, Renault a prezentat și o nouă arhitectură destinată vehiculelor electrice, RGEV Medium 2.0. Aceasta este concepută pentru modelele din segmentele B+ până la D și va utiliza o arhitectură electrică de 800 de volți.

Potrivit companiei, platforma va putea fi utilizată în mai multe configurații:

versiuni complet electrice cu autonomie de până la 750 km WLTP;

modele electrice cu tracțiune integrală 4×4 și capacitate de remorcare de până la două tone;

variante electrice cu range extender, care ar putea ajunge la o autonomie totală de aproximativ 1.400 km.

36 de modele noi până în 2030

Planul strategic al Renault Group prevede lansarea a 36 de modele noi până în 2030, luând în calcul toate mărcile din cadrul grupului.

Prin această strategie, compania își propune să concureze mai eficient cu noii jucători globali din industrie, inclusiv producătorii auto din China, mizând pe electrificare, digitalizare și consolidarea producției în Europa.