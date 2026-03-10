Grupul auto francez Renault Group a anunțat lansarea noului plan strategic futuREady, prin care își propune să își consolideze poziția pe piața globală și să devină un constructor auto european de referință în următorul deceniu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Strategia include lansarea a 36 de modele noi până în 2030, dintre care o parte semnificativă vor fi electrice, dar și investiții majore în tehnologie, digitalizare și eficiență operațională, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Planul continuă direcția începută în 2021 prin strategia Renaulution, considerată de companie punctul de relansare al grupului după o perioadă dificilă pentru industria auto.

Renault vizează peste 2 milioane de mașini vândute anual

Strategia „futuREady” este construită în jurul dezvoltării produselor, îmbunătățirii experienței clienților și accelerării inovării tehnologice.

Potrivit planurilor anunțate de companie, Renault Group urmărește menținerea unor rezultate financiare stabile, cu o marjă operațională cuprinsă între 5% și 7% din cifra de afaceri și un free cash-flow anual al diviziei auto de cel puțin 1,5 miliarde de euro.

Pentru marca Renault, obiectivul este depășirea pragului de două milioane de vehicule vândute anual până în 2030. Compania estimează că aproximativ 50% dintre aceste vânzări vor proveni din afara Europa, în timp ce pe piața europeană toate modelele comercializate ar urma să fie electrificate într-o formă sau alta.

Dacia și Alpine, parte din ofensiva globală

Strategia grupului include și dezvoltarea mărcilor din portofoliu, Dacia și Alpine.

În cazul Dacia, planul prevede accelerarea electrificării gamei astfel încât vehiculele electrificate să reprezinte aproximativ două treimi din vânzări până la finalul deceniului. De asemenea, producătorul românesc va continua extinderea în segmentul C, care ar urma să genereze aproximativ o treime din vânzările totale ale mărcii.

Până în 2030, Dacia ar urma să ofere o gamă formată din patru modele complet electrice.

Pentru Alpine, strategia vizează dezvoltarea unei game electrificate de performanță și lansarea unei noi generații pentru modelul Alpine A110, bazată pe platforma Alpine Performance Platform.

Platforme electrice noi și autonomie de până la 750 km

Un element central al planului „futuREady” este dezvoltarea unei noi platforme electrice, RGEV Medium 2.0, destinată viitoarelor modele din segmentele C și D.

Această platformă va utiliza o arhitectură electrică de 800 de volți, ceea ce ar putea permite încărcări foarte rapide, de aproximativ 10 minute, până la finalul deceniului.

Modelele construite pe această bază tehnologică ar putea oferi o autonomie de până la 750 de kilometri în versiune complet electrică și aproximativ 1.400 de kilometri în variantele echipate cu range extender.

În paralel, Renault Group estimează că noile tehnologii vor permite reducerea costurilor de producție pentru vehiculele electrice cu aproximativ 40% față de generațiile actuale.

Inteligență artificială și roboți umanoizi în fabrici

Strategia prevede și o transformare majoră a proceselor de producție. Compania intenționează să utilizeze pe scară largă inteligența artificială, gemeni digitali ai fabricilor și aproximativ 350 de roboți umanoizi pentru anumite operațiuni industriale.

Prin aceste tehnologii, grupul își propune să reducă costurile de producție cu 20%, să scadă consumul de energie cu 25% și să reducă semnificativ timpii de oprire ai liniilor de producție.

În același timp, compania urmărește să reducă la jumătate incidentele de calitate apărute în primul an de utilizare al vehiculelor.

Strategia „futuREady” este construită pe patru piloni principali: extinderea portofoliului de produse, dezvoltarea tehnologică, excelența operațională și consolidarea relațiilor cu angajații, furnizorii și rețeaua de distribuție.

Prin acest plan, Renault Group încearcă să răspundă presiunii tot mai mari din partea noilor jucători globali, în special a producătorilor auto din China, mizând pe electrificare, digitalizare și pe consolidarea producției în Europa.