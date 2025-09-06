dark
„Europa vs China” la salonul auto de la Munchen: Producătorii chinezi invadează piaţa europeană

Redacția TechRider
6 septembrie 2025
Fabrica de vehicule electrice în China
Sursa foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
Salonul auto IAA Mobility de la Munchen, cel mai mare eveniment bienal de profil de pe continent, se transformă anul acesta într-o confruntare directă între marii producători europeni şi noii rivali din China. În timp ce Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz sau Renault îşi lansează noile modele electrice, giganţi chinezi precum BYD, Changan, GAC, FAW-Hongqi şi Chery îşi intensifică ofensiva pe piaţa europeană, transmite Reuters, citată de News.ro.

”Este Europa împotriva Chinei. Producătorii chinezi încearcă să crească în Europa, în timp ce europenii caută să recâştige teren în zona de software şi vehicule electrice”, a rezumat Pedro Pacheco, vicepreşedinte de cercetare la Gartner.”

Ascensiunea companiilor chineze are loc pe fondul pierderilor de cotă de piaţă suferite de europeni în China, unde competiţia a fost descrisă ca ”un război darwinist al preţurilor”.

În primele şapte luni din 2025, mărcile chineze aproape şi-au dublat cota în Europa, ajungând la 4,8%, iar estimările McKinsey indică faptul că ar putea atinge nivelurile actuale ale japonezilor (14%) şi sud-coreenilor (9%).

BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, a vândut deja peste 84.000 de maşini în Europa în primele şapte luni ale anului, o creştere de 290% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

La Munchen, compania va prezenta noua sa gamă premium Denza şi modelul Seal 6 DM-i Touring plug-in hibrid.

Chery lansează brandurile Omoda şi Jaecoo în Germania, iar Hongqi îşi dezvăluie SUV-urile electrice EHS5, EHS7 şi EHS9.

Constructorii europeni pregătesc contraofensiva. Volkswagen va lansa ID.Polo EV, un hatchback compact cu preţ sub 25.000 de euro, programat pentru 2026.

BMW prezintă SUV-ul electric iX3 din noua gamă Neue Klasse, Renault vine cu Clio 6, iar Mercedes-Benz aduce un nou GLC electric.

În pofida tarifelor europene impuse vehiculelor electrice chinezeşti, experţii avertizează că acestea nu vor opri expansiunea: ”Statele Unite nu sunt accesibile din motive politice, aşa că Europa a rămas singura opţiune”, a explicat Xing Zhou de la AlixPartners.

”Producătorii occidentali au fost prea comozi şi vor trebui să se obişnuiască să trăiască cu o cotă de piaţă mai mică, pentru că chinezii au venit să rămână”, a concluzionat Phil Dunne, director la firma de consultanţă Stax.

