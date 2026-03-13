Activitatea stațiilor de Inspecție Tehnică Periodică este monitorizată permanent de Registrul Auto Român, inclusiv prin analiza înregistrărilor video realizate în timpul verificărilor.

Sistemul de supraveghere a fost introdus pentru a permite instituției să verifice modul în care inspectorii tehnici respectă procedurile și cerințele legale atunci când acordă inspecția tehnică.

Datele transmise în exclusivitate pentru TechRider arată că, în 2025, numărul sancțiunilor aplicate inspectorilor tehnici ITP a depășit din nou pragul de o mie.

Potrivit RAR, în cursul anului 2025 au fost avertizați, abaterea fiind consemnată în evidența certificatelor de atestare ale inspectorilor tehnici 1.115 inspectori tehnici atestați ITP, iar pentru 165 dintre aceștia certificatele de atestare au fost anulate.

Cum sunt monitorizate stațiile ITP

Supravegherea activității din stațiile de inspecție se bazează, în primul rând, pe sistemul de înregistrare video a operațiunilor realizate pe linia ITP. Înregistrările sunt păstrate timp de șase luni și pot fi analizate de inspectorii RAR pentru a verifica modul în care au fost efectuate inspecțiile.

Obligația dotării stațiilor ITP cu sisteme de supraveghere video a intrat în vigoare în mai 2018, în cadrul reglementărilor care stabilesc modul de desfășurare a inspecțiilor tehnice periodice.

Prin vizualizarea acestor înregistrări pot fi verificate atât respectarea procedurilor tehnice, cât și modul în care inspectorii utilizează echipamentele obligatorii și parcurg etapele inspecției. În anumite situații, analiza imaginilor permite identificarea unor deficiențe tehnice care ar fi putut fi trecute cu vederea în momentul efectuării inspecției.

Verificări directe ale inspecțiilor

Pe lângă analiza înregistrărilor video, RAR poate verifica și direct modul în care sunt efectuate inspecțiile tehnice în stațiile ITP.

În anumite situații, sistemul informatic poate decide reverificarea unei inspecții tehnice realizate într-o stație ITP. În astfel de cazuri, rezultatul inspecției nu este validat imediat, iar vehiculul este blocat pe rampa stației până la sosirea unui inspector RAR, care reface inspecția tehnică.

Prin această procedură, instituția verifică dacă inspectorul tehnic a respectat toate etapele prevăzute în cadrul inspecției și dacă rezultatul acordat — admis sau respins — corespunde stării tehnice reale a vehiculului.

Evoluția sancțiunilor în ultimii ani

Datele furnizate de RAR arată că sancțiunile aplicate inspectorilor tehnici au variat semnificativ în ultimii ani.

În 2018 au fost avertizați 508 inspectori tehnici, iar pentru 36 dintre aceștia certificatele de atestare au fost anulate.

În 2019 au fost avertizați 513 inspectori, cu 38 de certificate anulate.

În 2020 au fost avertizați 396 inspectori, iar 26 au rămas fără certificat.

După această perioadă, numărul sancțiunilor a crescut vizibil.

În 2021 au fost avertizați 979 inspectori tehnici, iar pentru 171 dintre aceștia certificatele au fost anulate.

În 2022 au fost avertizați 638 inspectori, cu 75 de certificate anulate.

În 2023 au fost avertizați 694 inspectori, iar 68 au rămas fără certificat.

În 2024 au fost avertizați 943 inspectori, iar pentru 106 dintre ei certificatul de atestare a fost anulat.

Anul 2025 aduce din nou o creștere a sancțiunilor, cu 1.115 inspectori avertizați și 165 certificate de atestare anulate.

Ce arată aceste date

Sancțiunile sunt aplicate în urma rapoartelor de monitorizare întocmite de inspectorii RAR atunci când sunt constatate abateri de la procedurile stabilite pentru desfășurarea inspecțiilor tehnice.

Instituția precizează însă că nu există o evidență separată a cazurilor în care sancțiunile au fost aplicate strict ca urmare a analizării înregistrărilor video din stațiile ITP.

Privite în ansamblu, aceste date oferă o imagine asupra modului în care este monitorizată activitatea stațiilor ITP la nivel național și asupra numărului de sancțiuni aplicate inspectorilor tehnici în ultimii ani.