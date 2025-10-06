dark
FOTO Primul hypercar dezvoltat cu AI a fost prezentat / Vittori are un motor hibrid V12 și peste 1.000 de cai putere

Daniel Simion
6 octombrie 2025
Vittori, un hypercar dezvoltat cu AI
Sursa foto: Vittori via Motor1.com
Inteligența artificială a devenit un punct important al vieților noastre și este un elemente care se regăsește în special în telefoanele noastre. Se regăsește și în piața auto, prin sisteme de infotainment cu AI integrat, dar mașini dezvoltate cu inteligența artificială nu am văzut până acum. Motor1 vorbește despre un hypercar dezvoltat cu AI, numit Vittori, ce va fi produs în ediție limitată.

Vittori, dezvoltat în colaborare cu Pininfarina

Deși compania evită să menționeze în mod specific „AI” în materialele sale oficiale, este evident. Vittori afirmă că vehiculul utilizează „tehnologie avansată” în dezvoltarea sa. Pe partea de aspect, noul hypercar arată agresiv, cu linii inspirate din modelele McLaren. Grila hexagonală este unică, cu două orificii mari de ventilație pe fiecare parte, chiar sub farurile subțiri.

Motor V12 hibrid de 6,8 litri, dezvoltat special pentru Vittori

Vittori afirmă că hipermașina sa utilizează un „sistem de propulsie proprietar dezvoltat de Italtecnica”. Compania italiană de inginerie are o istorie în construirea de motoare nebunești. În acest caz, Vittori este propulsată de un motor hibrid V12 de 6,8 litri, cu un singur motor electric pe puntea față.

Vittori, un hypercar dezvoltat cu AI
Sursa foto: Vittori via Motor1.com

Puterea combinată este de 1.110 cai putere, iar hipermașina atinge 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde. Aceasta este la egalitate cu rivali precum Ferrari 849 Testarossa și Koenigsegg Jesko. Încă nu știm viteza maximă, dar Vittori promite că va fi demnă de un hypercar.

FOTO Ferrari reînvie numele „Testarossa” cu înlocuitorul lui SF90 Stradale / Noul 849 Testarossa devine cel mai puternic model de serie al italienilor

Vittori susține că primul prototip funcționează și poate fi condus, ceea ce înseamnă că este cel puțin mai aproape de producție decât alte startup-uri de supermașini pe care le-am văzut. Producția este programată să înceapă anul viitor în Italia, iar mașina este limitată la doar 50 de exemplare în întreaga lume.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

