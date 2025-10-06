FOTO Primul hypercar dezvoltat cu AI a fost prezentat / Vittori are un motor hibrid V12 și peste 1.000 de cai putere

Inteligența artificială a devenit un punct important al vieților noastre și este un elemente care se regăsește în special în telefoanele noastre. Se regăsește și în piața auto, prin sisteme de infotainment cu AI integrat, dar mașini dezvoltate cu inteligența artificială nu am văzut până acum. Motor1 vorbește despre un hypercar dezvoltat cu AI, numit Vittori, ce va fi produs în ediție limitată.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Vittori, dezvoltat în colaborare cu Pininfarina

Deși compania evită să menționeze în mod specific „AI” în materialele sale oficiale, este evident. Vittori afirmă că vehiculul utilizează „tehnologie avansată” în dezvoltarea sa. Pe partea de aspect, noul hypercar arată agresiv, cu linii inspirate din modelele McLaren. Grila hexagonală este unică, cu două orificii mari de ventilație pe fiecare parte, chiar sub farurile subțiri.

Partea din spate este puțin mai aglomerată. Stopurile dramatice, unghiulare, înconjoară cele patru țevi de eșapament din centrul barei de protecție. Un difuzor masiv cu detalii verticale se întinde până la baza stopurilor, în timp ce accente de bronz înconjoară mașina, compensând vopseaua de un albastru intens. Vittori spune că hypercar-ul său are aproximativ aceeași dimensiune ca un Lamborghini Revuelto.

Chiar și interiorul emană vibrații McLaren, cu un ecran tactil orientat vertical în consola centrală, două guri de aerisire chiar deasupra acestuia și o partiție definită care separă șoferul de pasager. În spatele volanului se află un panou de instrumente digital.

Motor V12 hibrid de 6,8 litri, dezvoltat special pentru Vittori

Vittori afirmă că hipermașina sa utilizează un „sistem de propulsie proprietar dezvoltat de Italtecnica”. Compania italiană de inginerie are o istorie în construirea de motoare nebunești. În acest caz, Vittori este propulsată de un motor hibrid V12 de 6,8 litri, cu un singur motor electric pe puntea față.

Puterea combinată este de 1.110 cai putere, iar hipermașina atinge 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde. Aceasta este la egalitate cu rivali precum Ferrari 849 Testarossa și Koenigsegg Jesko. Încă nu știm viteza maximă, dar Vittori promite că va fi demnă de un hypercar.

Vittori susține că primul prototip funcționează și poate fi condus, ceea ce înseamnă că este cel puțin mai aproape de producție decât alte startup-uri de supermașini pe care le-am văzut. Producția este programată să înceapă anul viitor în Italia, iar mașina este limitată la doar 50 de exemplare în întreaga lume.