Fenomenul „carspreading” cuprinde Europa: Dimensiunile și greutatea mașinilor noi au crescut constant în ultimul deceniu / Restricții în mai multe orașe

Dimensiunile autoturismelor noi cresc constant în Europa, fenomen criticat de specialiști sub numele de „carspreading”, relatează BBC.

Vehiculele actuale sunt mai lungi, mai late și mai grele decât în urmă cu un deceniu, tendință alimentată în principal de popularitatea SUV-urilor. Acestea au ajuns la o cotă de aproape 60% pe piața europeană în 2025, față de puțin peste 13% în 2011.

Creșterea continuă a dimensiunilor duce însă la situații practice dificile. Multe modele depășesc deja lățimea standard a locurilor de parcare – în jur de 1,8 metri – potrivit datelor furnizate de Thatcham Research.

Pe fondul îngrijorărilor legate de impactul asupra mediului, uzura infrastructurii și siguranța rutieră, unele administrații locale încep să limiteze accesul sau să crească taxele pentru autoturismele mari. Parisul este unul dintre primele orașe care a introdus măsuri ferme: după un referendum local organizat în februarie 2024, tarifele de parcare pentru vehiculele considerate „grele” au fost triplate pentru vizitatorii capitalei. Primarul Anne Hidalgo a argumentat că mașinile mai masive generează mai multă poluare și că măsurile vor accelera schimbările în transportul urban.

Și alte municipalități analizează politici similare. Consiliul local din Cardiff, de exemplu, a decis majorarea costului permiselor de parcare pentru mașinile care depășesc 2.400 de kilograme, motivând că acestea emit mai mult, deteriorează mai rapid drumurile și cresc riscul de accidente grave.

Proprietarii acestor vehicule susțin însă că dimensiunile sunt necesare pentru activitățile de zi cu zi. Un tată britanic de trei copii spune că a ales un Land Rover Defender pentru că poate transporta întreaga familie și echipamentele aferente. O altă proprietară de SUV a explicat că, între bagajele copiilor și echipamentele sportive, spațiul devine rapid insuficient.

Industria auto este, la rândul ei, interesată de această tendință. Modelele mari aduc profituri mai consistente, afirmă David Leggett de la Just Auto. Iar trecerea la mașini electrice nu schimbă semnificativ direcția, întrucât versiunea electrică a unui model este, de regulă, mai grea decât cea cu motor clasic.

Franța aplică deja taxe suplimentare de înmatriculare pentru vehiculele noi care depășesc 1.600 kg, cu excepția celor electrice. Leggett consideră că ajustarea fiscalității ar putea încuraja trecerea spre mașini mai compacte, mai ales în mediul urban, în contextul lansării unei noi generații de vehicule electrice de dimensiuni reduse.