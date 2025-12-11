Ford și sud-coreenii de la SK On renunță la fabricarea în comun de baterii pentru vehicule electrice

Producătorul sud-coreean de baterii SK On a anunţat joi că a decis să pună capăt societăţii sale mixte cu Ford dedicată fabricilor de baterii în SUA, ca parte a revizuirii afacerilor sale, pentru a se concentra pe domenii care înregistrează creştere, cum ar fi sistemele de stocare a energiei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Anunţul vine pe fondul încetinirii ceerii de vehicule electrice (EV) şi a pierderii subvenţiilor în SUA, ceea ce a determinat SK On să-şi modifice strategia din SUA şi să se extindă pe segmentul sistemelor de stocare a energiei.

SK On, o subsidiară a grupului sud-coreean SK Innovation, printre ai cărei clienţi se află producători auto ca Hyundai Motor şi Kia Corp, a precizat că o subsidiară Ford va prelua integral fabricile de baterii din Kentucky, în timp ce SK On rămâne proprietarul uzinei din Tennessee.

În 2022, SK On şi Ford au investit 11,4 miliarde de dolari pentru a construi în comun fabrici de baterii în Statele Unite.

SK On se aşteaptă ca în urma restructurării să-şi îmbunătăţească structura financiară şi profitabilitatea, prin reducerea datoriei şi a costurilor.

În perioada iulie-septembrie 2025, SK On a înregistrat pierderi operaţionale de 124.800 miliarde de woni (84,72 milioane de dolari), aproape dublu faţă de pierderile de 66,4 miliarde de woni din trimestrul precedent,pe fondul încetinirii livrărilor de baterii pentru EV.

În septembrie, şeful Ford, Jim Farley, a previzionat că vânzările de maşini electrice ar putea scădea cu 50% după expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie.

Şi alţi producători sud-coreeni de baterii, inclusiv LG Energy Solution şi Samsung SDI, au reconvertit producţia de baterii pentru EV pentru a produce sisteme de stocare a energiei, după retragerea subvenţiilor auto din SUA. Aceste sisteme sunt folosite pentru a alimenta cu energie centrele de date.