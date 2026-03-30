Tot mai multe companii din Europa își orientează flotele către vehicule electrice, însă ritmul tranziției diferă semnificativ între state, potrivit unui studiu realizat de DKV Mobility, citat de Electrive.

Raportul, bazat pe răspunsurile a 1.732 de manageri de flote din opt țări europene, analizează planurile de achiziții, dezvoltarea infrastructurii de încărcare și principalele obstacole în adoptarea vehiculelor electrice.

Interes în creștere pentru vehiculele electrice

Datele arată că aproximativ 56% dintre companiile chestionate intenționează să achiziționeze vehicule electrice cu baterie în următorii doi ani.

În ciuda acestei tendințe, flotele corporative sunt în continuare dominate de motorizările convenționale, în special motorina și benzina. Totuși, vehiculele electrice și hibridele plug-in câștigă treptat teren.

Gradul de electrificare variază considerabil la nivel european.

Țările de Jos se numără printre piețele cele mai avansate, cu o pondere ridicată a vehiculelor electrice în flotele companiilor.

Germania se situează, de asemenea, peste media europeană, în timp ce țările din Europa Centrală și de Est rămân mai dependente de soluții convenționale sau hibride.

Investiții în infrastructura de încărcare

Un element comun pentru companiile care utilizează deja vehicule electrice este investiția în infrastructura proprie de încărcare.

Aproximativ 90% dintre firmele cu flote electrificate au instalat stații de încărcare la sediu, iar majoritatea intenționează să extindă aceste facilități în următorii ani.

În general, companiile preferă soluțiile de încărcare rapidă, deși în Germania sunt mai frecvente stațiile de tip wallbox.

Companiile indică trei bariere majore în calea electrificării:

costurile ridicate de achiziție;

creșterea prețurilor la energie electrică;

autonomia percepută ca limitată.

De asemenea, infrastructura publică de încărcare este considerată insuficient dezvoltată în multe regiuni.

Situația din România

România se remarcă printr-un nivel ridicat de interes pentru electrificare: 74% dintre companiile chestionate intenționează să achiziționeze vehicule electrice în următorii doi ani, peste media europeană.

Totuși, adoptarea efectivă rămâne influențată de dimensiunea companiilor, organizațiile mari fiind mai active în implementarea acestor soluții.

Potrivit autorilor studiului, electrificarea flotelor corporative este determinată de mai mulți factori, inclusiv presiunea asupra costurilor, cerințele de sustenabilitate și schimbările din legislație.

Deși vehiculele electrice câștigă teren, tranziția este încă în desfășurare, iar evoluția depinde în mare măsură de costuri, infrastructură și politicile publice din fiecare țară.