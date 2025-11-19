Ford Transit Courier, Transit Custom și Renault Master, desemnate cele mai bune autoutilitare electrice la categoriile lor, în cadrul competiției „Best Electric Van 2025” din România

Modelele auto Ford Transit Courier, Ford Transit Custom şi Renault Master au primit titlul de „Best Electric Van 2025” în România, fiecare la categoria sa, în cadrul celei de-a III-a ediţii a evenimentului de specialitate, organizat miercuri la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

„Segmentul autoutilitarelor electrice se află într-o etapă de dezvoltare constantă, iar oferta producătorilor devine tot mai diversificată şi adaptată cerinţelor companiilor din România. Best Electric Van, singura competiţie din România pentru segmentul vehiculelor electrice utilitare uşoare (eLCV – Electric Light Commercial Vehicle) şi-a desemnat recent câştigătorii, reflectând interesul tot mai mare pentru acest segment. Ford Transit Courier, Ford Transit Custom şi Renault Master au primit titlul de Best Electric Van 2025 în România, fiecare la categoria sa, în cadrul celei de-a III-a ediţii a evenimentului. Înainte de desemnarea câştigătorilor, un juriu de specialitate, format din manageri de flotă cu experienţă, care vin de la cei mai importanţi actori din piaţă, a testat riguros fiecare model intrat în concurs, aplicând criterii obiective, inspirate din modul zilnic de întrebuinţare. Trebuie menţionat faptul că avem, în premieră, un câştigător Made in România, Ford Transit Courier fiind produs la Craiova”, se arată într-un comunicat de presă al ministerului de resort, transmis AGERPRES.

Competiţia „Best Electric Van 2025”, ce s-a desfăşurat în perioada 18 – 19 noiembrie, a avut la start 12 modele auto participante şi a fost organizat de AutoExpert Media în parteneriat cu MMAP, susţinut de Arval România, partener de încărcare Eldrive şi partener logistic Bunzl România. Prima zi a fost rezervată testării în condiţii reale de utilizare, iar cea de-a doua pentru jurizare şi acordarea premiilor, transmite Agerpres.

„În momentul jurizării, criteriile luate în considerare pentru acordarea notelor au fost dimensiunile, spaţiul de încărcare şi sarcina utilă, uşurinţa încărcării cu marfă, ergonomie pentru şofer, autonomie reală, consum de energie, uşurinţa încărcării cu energie şi preţul”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în afara celor trei mari câştigători, în cadrul evenimentului au mai fost acordate următoarele premii: Premiul pentru eficienţă a consumului la clasa mică – Ford Transit Courier, Premiul pentru eficienţă a consumului la clasa medie – Maxus eDeliver5, respectiv Premiul pentru eficienţă a consumului la clasa mare – Renault Master.

„Chiar dacă traversăm o perioadă cu provocări, România rămâne angajată în susţinerea tranziţiei către vehicule cu emisii reduse. Observăm o creştere a interesului pentru autoutilitarele electrice, tendinţă care se poate consolida pe viitor, mai ales în contextul unor eventuale reglementări suplimentare în privinţa accesului vehiculelor comerciale în urban. Evenimente precum Best Electric Van sunt valoroase pentru că reunesc specialişti din industrie şi oferă o perspectivă realistă asupra performanţei acestor vehicule în utilizare reală. Colaborarea dintre mediul privat şi autorităţi este esenţială pentru extinderea infrastructurii de încărcare şi adaptarea politicilor publice la ritmul de electrificare, un proces cu potenţial semnificativ pentru anii următori”, a declarat, la conferinţa de acordare a premiilor, Tudor Roşca, director de Cabinet a ministrei Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Arval este un actor important în domeniul leasingului operaţional complet şi un specialist în soluţii de mobilitate, fondat în anul 1989 şi deţinut integral de BNP Paribas, lider în servicii bancare şi financiare în Europa.