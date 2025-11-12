Carvago, una dintre cele mai mari platforme europene de vânzare a mașinilor rulate, a respins până acum aproape 150.000 de vehicule în urma implementării unei liste negre dedicate modelelor cu defecte frecvente, relatează Economica.net și Profit.ro.

Compania, care a raportat afaceri de aproximativ un miliard de euro în 2024 și vinde anual peste 50.000 de mașini, a lansat în noiembrie anul trecut inițiativa Carvago Blacklist, menită să elimine din ofertă seriile de modele considerate nesigure sau predispuse la defecțiuni costisitoare.

„Într-un an de funcționare, Carvago Blacklist a blocat accesul pentru 148.105 mașini”, precizează compania, prezentă și pe piața din România.

Filtru suplimentar pentru protecția cumpărătorilor

Potrivit reprezentanților Carvago, lista funcționează ca un nivel suplimentar de verificare, complementar sistemului de inspecție tehnică CarAudit, care analizează individual fiecare vehicul comandat.

Spre deosebire de această inspecție punctuală, Carvago Blacklist elimină automat modele, motorizări sau tipuri de transmisii despre care există date istorice că dezvoltă probleme de fabricație majore. În cazul mașinilor electrice, sunt vizate și defecțiunile apărute la sistemele de tracțiune.

„Scopul este să excludem preventiv vehiculele cu un risc ridicat de defecțiuni, ale căror reparații pot ajunge la mii sau chiar zeci de mii de euro”, a declarat Vlad Ion, Country Manager Carvago România.

Reparații evitate de peste 40 de milioane de euro

Reprezentanții companiei susțin că, doar în ultimul an, sistemul a prevenit cheltuieli semnificative pentru clienți.

„Dacă presupunem că una din cinci mașini respinse ar fi avut o defecțiune cu un cost mediu de 1.500 de euro, rezultă economii potențiale de 44,4 milioane de euro”, a explicat Vlad Ion.

Modelele cel mai des incluse pe Carvago Blacklist:

Ford Focus Opel Insignia Peugeot 208 Peugeot 2008 Fiat 500 Citroën C3 Peugeot 308 Range Rover Evoque Opel Corsa Nissan Qashqai

Inițiativă pentru o achiziție sigură

Lista neagră este alcătuită pe baza experienței echipei tehnice Carvago, a datelor colectate prin inspecțiile CarAudit și a reclamațiilor primite în perioada de garanție.

Programul face parte din inițiativa companiei pentru creșterea siguranței în achiziția mașinilor rulate, care mai include verificarea tehnică detaliată, pregătirea vehiculului înainte de vânzare, livrarea la domiciliu, garanția de șase luni și posibilitatea returnării în 14 zile.

Carvago are sediul central în Republica Cehă și face parte din grupul internațional de investiții EAG.