FOTO Ferrari anunță primele detalii despre Elletrica / Primul său modelul electric dispune de tehnologie prezentă în Formula 1

Ferrari a prezentat primele detalii despre Elettrica, viitorul său coupé electric. Potrivit unui comunicat de presă al italienilor, aceștia au prezentat șasiul și componentele gata de producție și anunță că Elettrica reprezintă „o etapă importantă în strategia multi-energetică a mărcii”, care include motoare termice, sisteme de propulsie hibride și, acum, propulsie complet electrică. Modelul va fi prezentat la începutul anului viitor, iar lansarea mondială va avea loc în primăvara anului 2026.

Drumul până la propulsia electrică

Noul Elettrica poate fi considerat punctul culminant al tranziției Ferrari către electrificare, care a început din 2009, cu primul monopost hibridizat de Formula 1. De la prototipul 599 HY-KERS, la legendarul LaFerrari din 2013 și 849 Testarossa prezentat recent, Ferrari a construit și a consolidat know-how-ul necesar pentru a dezvolta o mașină electrică capabilă să exceleze în toate dimensiunile.

Compania anunță că modelul va fi introdus pe piață „numai după ce tehnologia disponibilă putea asigura performanțe superlative și o experiență de condus autentică”, iar Ferrari consideră că acesta este momentul. Atât șasiul, cât și caroseria sunt fabricate din 75% aluminiu reciclat, contribuind la o economie de 6,7 tone de CO 2 pentru fiecare vehicul construit.

Primul Ferrari complet electric va avea tracțiune integrală, cu două axe electrice dezvoltate și construite integral in-house. Atât puntea față, cât și cea spate, vor beneficia de câte două motoare. Puntea față poate fi decuplată pentru a transforma modelul Elettrica într-unul cu tracțiune spate

Noul model va folosi, de asemenea, un fel de sistem fals de schimbare a vitezelor, dar este diferit de sistemele pe care le-am văzut deja, care imită un motor și o transmisie convenționale. Ferrari spune că mașina are cinci mapări diferite de putere/cuplu care simulează diferite trepte de viteză și pe care le puteți parcurge cu ajutorul padelei de schimbare a treptelor de viteză de pe coloana de direcție. La rândul său, maneta de coborâre a treptelor de viteză controlează un efect simulat de frânare a motorului, imitând senzația de coborâre a treptelor de viteză în timp ce frânați pentru un viraj.

Șasiu nou cu bateria integrată în el

Ferrari anunță un șasiu nou, inspirat din modelele cu motor central-spate, care are integrat sistemul de baterii. Compania susține că acesta are și funcție de protecție structurală pentru pachetul de baterii, care încă nu se cunoaște dacă este de tip LFP (litiu-fier-fosfat). Bateria coboară centrul de greutate al mașinii cu 80 de milimetri față de un model cu motor convențional.

Electtrica va fi un grand tourer după modelul vechiului GTC4Lusso, dar va avea în continuare o poziție de conducere în față și un ampatament relativ scurt de 116,5 inch, mai mult ca supercar-urile cu motor central. Ferrari a dezvoltat atât bateria de 800 de volți, cât și motoarele in-house, iar acestea vor fi construite tot la fabrica din Maranello.

Suspensia Ferrari Active Suspension Technology (FAST) se bazează pe amortizoarele Multimatic care au un șurub cu bile acționat de un motor de 48 de volți atașat la pistonul amortizorului. Rezultatul este un sistem care poate introduce propria forță suplimentară în mașină, oferind un control total asupra modului în care se mișcă caroseria. Acesta oferă un control mai bun al mersului și al manevrabilității. În combinație cu direcția independentă a roților din spate, în care fiecare roată se poate mișca în sens opus, putem obține un control total asupra modului în care fiecare roată se mișcă în orice direcție.

Momentan nu știm niciun detaliu concret despre putere, viteză, aspect sau prețuri, dar acestea vor fi dezvăluite în totalitate în primăvara anului 2026.