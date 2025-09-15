FOTO Fisker Ocean, un SUV electric rar, fotografiat în România / Modelul poate fi dotat cu panouri solare

Un Fisker Ocean, unul dintre cele mai rare SUV-uri electrice întâlnite în Europa, a fost fotografiat recent pe un drum din România. Mașina are numere românești, iar poza a apărut pe un grup de Facebook.

Exemplarul surprins este un Fisker Ocean în nivelul de echipare Extreme/One, versiunea de vârf cu două motoare și tracțiune integrală. Modelul a fost asamblat în Europa, la uzina Magna Steyr din Graz, și a avut producție între 2022 și 2024.

Cu dimensiuni de 4.775 mm lungime, 1.994 mm lățime și 1.631 mm înălțime, modelul are o baterie Li-NMC montată sub podea, iar ampatamentul de 2.921 mm cu un interior generos pentru cinci pasageri. Ansamblul electric livrează până la 558 CP și permite un sprint 0 la 100 km pe oră în 3,9 secunde. Pachetul Hyper Range are o capacitate brută de 100 kWh, cu o autonomie declarată de până la 630 km în regim WLTP, respectiv aproximativ 628 km în echivalența EPA.

Încărcarea rapidă rămâne punctul cheie pentru acest model. Fiind o echipare de top (Extreme/One), este posibil ca și acest exemplar să aibă acoperișul cu panouri solare SolarSky, însă acest detaliu nu este confirmat.

Autonomia oferită de SolarSky și soarta nefastă a companiei Fisker

Opțiunea numită SolarSky este disponibilă pe anumite versiuni ale modelului și poate adăuga energie atunci când mașina stă în parcare, însă prezența ei depinde de echipare și piață. Pe versiunea Fisker Ocean cu plafon „SolarSky”, producătorul estima că panourile pot adăuga până la 2.400 km / an în zone cu soare bun și până la 3.200 km pe an în condiții ideale.

La momentul lansării, prețurile de listă în Europa porneau aproximativ de la 41.900 de euro pentru versiunea de bază și urcau spre zona de peste 60.000 de euro pentru echipările superioare, contextul financiar ulterior reducând disponibilitatea pe piață și transformând orice apariție într-un eveniment rar.

Ca producător auto activ, Fisker nu mai există. Compania a intrat în faliment în iunie 2024, iar în octombrie 2024 instanța a aprobat un plan de lichidare, după care operațiunile au fost oprite și stocul de mașini vândut.

În 2025, activele sunt administrate de un Liquidating Trust; vehiculele rămase în circulație pot fi utilizate, însă sprijinul oficial este limitat. Numele „Fisker” ar putea reapărea doar dacă altcineva cumpără drepturile asupra mărcii.

Legătura cu Lucid Air văzut în București

Fotografia cu Fisker Ocean apare la scurt timp după ce un Lucid Air a fost surprins în București, tot o apariție neobișnuită pentru traficul local. În cazul Lucid, accentul cade pe eficiență și pe recordul de autonomie atins în 2025 de un alt exemplar, distinct de cel văzut în Capitală, care a parcurs 1.205 kilometri dintr-o singură încărcare în condiții excepționale optimizate pentru eficiență.

Două electrice rare care aprind curiozitatea atunci când apar pe șoselele din România.