FOTO Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în showroom / Cât costă unul dintre cele mai populare SUV-uri compacte

Kia aduce pe piața din România noul Sportage, un SUV de clasă compactă care își continuă succesul generațiilor anterioare cu un design actualizat și o gamă de motorizări adaptată cerințelor europene. Modelul este disponibil exclusiv cu propulsoare termice și mild-hybrid.

Exteriorul preia noua identitate vizuală a mărcii, cu linii fluide și detalii robuste. Farurile LED cu semnătura luminoasă „star map”, grila „tiger nose” și jantele de 17–19 inch definesc un look mai proaspăt și mai rafinat.

Interior digital și materiale sustenabile

Cabina integrează două ecrane curbate de 12,3 inch, un head-up display de 10 inch și materiale premium, inclusiv opțiuni eco-friendly cu poliester reciclat, dezvoltate împreună cu Dinamica. Pasagerii din spate beneficiază de peste un metru spațiu pentru picioare, iar portbagajul oferă între 587 și 1.776 litri, în funcție de configurație.

Tehnologie și conectivitate

Sportage facelift 2025 dispune de Apple CarPlay și Android Auto wireless, actualizări software over-the-air și platforma Kia Connect pentru monitorizare și planificarea traseelor. Funcția „Feature-on-Demand” permite activarea ulterioară a unor opțiuni precum streaming video sau teme noi pentru sistemul multimedia. Lista de dotări include cheia digitală 2.0, sistem audio Harman Kardon, cameră de 360° cu vizualizare 3D și hotspot Wi-Fi pentru până la cinci dispozitive.

Prețuri pentru piața locală

Un detaliu important pentru clienți este că sistemul de tracțiune integrală se regăsește doar în combinație cu motorizările pe benzină. Astfel, cei care doresc 4×4 trebuie să aleagă unul dintre propulsoarele T-GDI.

Gama de prețuri începe de la aproximativ 32.300 euro pentru versiunea de bază 1.6 T-GDI manuală, tracțiune față. Pentru tracțiune integrală, cea mai accesibilă opțiune este 1.6 T-GDI automată, 4×4, la un preț de aproximativ 35.500 euro. Motorizările diesel, toate mild-hybrid, pornesc de la aproximativ 34.500 euro pentru 1.6 MHEV manuală, tracțiune față, iar vârful de gamă ajunge la circa 41.500 euro pentru 1.6 MHEV automată, tracțiune față, nivel de echipare GT Line.

Astfel, noul Sportage acoperă un interval de preț între aproximativ 32.300 și 41.500 euro, oferind clienților atât variante orientate spre eficiență și buget, cât și configurații premium, cu echipamente complete.

Modelul pentru piața europeană este asamblat la uzina Kia din Zilina, Slovacia.