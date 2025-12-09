Smart a prezentat #6, primul sedan al companiei deținută de Mercedes-Benz și Geely. Publicația CarNewsChina.com anunță că cel de-al doilea model hibrid al Smart vine cu un sistem de propulsie de 429 de cai putere, o autonomie pur electrică de 285 de kilometri și o autonomie totală de 1.810 kilometri, conform ciclului chinez de testare CLTC.

Primul model sedan produs de Smart

În ciuda faptului că reprezintă o ruptură decisivă față de mașinile de oraș care au definit inițial marca, Smart a declarat că noul său rival al BMW Seria 3 păstrează elemente ale ADN-ului său de design, inclusiv consolele scurte și un profil curat, axat pe aerodinamică.

Interiorul nu a fost încă prezentat, dar se așteaptă să fie similar cu cel al modelului mai mare #5, care are un ecran tactil central de 13 inch și un panou digital de 10,25 inch pentru șofer. Acesta nu este doar cel mai mare model Smart de până acum, ci și unul dintre cele mai lungi vehicule construite pe platforma PMA2+ a Geely. Dimensiunile sale îl plasează direct în segmentul sedanurilor dominate de BYD Seal DM-i și Xiaomi SU7 în China.

Smart #6 va avea un motor proiectat de Geely

Noul model #6 adoptă sistemul NordThor Hybrid 2.0 de la Geely, care combină un motor pe benzină turbo de 1,5 litri și patru cilindri, cu o putere de 161 CP, cu un motor electric. Puterea este transmisă printr-o transmisie hibridă dedicată (DHT) cu trei trepte. Smart citează o putere combinată de până la 429 CP.

O baterie litiu-fier-fosfat (LFP) furnizată de SVOLT și CATL oferă o autonomie declarată de 285 de kilometri în modul electric pe ciclul CLTC și o autonomie totală de 1.810 kilometri, conform ciclului chinez de testare CLTC. Versiunea complet electrică a modelului #6 va fi lansată în China anul viitor, fiind oferită cu o baterie LFP de 75 kWh sau o baterie de nichel-mangan-cobalt (NMC) de 94 kWh.

Fondată de Mercedes-Benz în 1994 ca marcă germană de mașini de oraș, Smart este acum o societate mixtă 50:50 între Mercedes-Benz și Geely. După modelul #6, următoarea lansare a Smart va fi probabil succesorul modelului Fortwo, care a fost anunțat la începutul acestui an.