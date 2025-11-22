Genesis intră în liga sportivă cu noul GV60 Magma, competitor pentru Tesla Model Y Performance

Lansarea noului Genesis GV60 Magma marchează intrarea oficială a mărcii coreene pe teritoriul modelelor de înaltă performanță. Este cel mai puternic vehicul de serie al brandului de până acum și primul reprezentant al diviziei Magma, reiese din comunicatul de presă al companiei.

În zona sa de piață, GV60 Magma intră în competiție cu rivali direcți precum Tesla Model Y Performance, Porsche Macan Electric, modele care au deja notorietate pe segmentul SUV-urilor electrice sportive.

Modelul preia arhitectura tehnică folosită de Hyundai Ioniq 5 N și Kia EV6 GT. Motoarele din față și din spate generează o putere maximă combinată de 448 kW (609 de cai putere) și un cuplu maxim de 740 Nm. Când modul Boost este activat, performanța crește la 478 kW (650 de cai putere) și 790 de Nm, cu o viteză maximă de 264 km/h.

Gama maximă de putere a motorului din spate a fost extinsă pentru a asigura performanțe stabile chiar și în timpul condusului la putere mare. În plus, modul Boost îmbunătățește puterea și cuplul timp de aproximativ 15 secunde, maximizând capacitatea de accelerare. Acest lucru permite modelului GV60 Magma să accelereze de la zero la 200 de kilometri pe oră în doar 10,9 secunde cu funcția Launch Control. Pe lângă accelerarea inițială rapidă, mașina menține o putere constantă la viteze mai mari.

Dinamica preluată din motorsport și tehnologii dedicate

GV60 Magma introduce o suită amplă de funcții orientate spre experiența la volan. Printre acestea se află Virtual Gear Shift, un sistem care modifică răspunsul motoarelor pentru a simula schimbarea treptelor, dar și un sunet sintetic care reproduce tonalitatea unui motor clasic de turație înaltă. Pentru cei care preferă o abordare sportivă, modelul oferă și mod Drift, control al bateriei pentru utilizare intensă și un set de programe personalizabile.

Inginerii au lucrat și la partea de șasiu, prin ajustarea suspensiei electronice, adoptarea unor bucșe specifice și optimizarea centrului de ruliu. Frânele sunt supradimensionate, cu etriere monobloc în față și discuri de diametru mare pentru a susține masa și caracterul mașinii.

Design discret, dar cu elemente specifice Magma

Exteriorul are o abordare mai subtilă decât a unor rivali direcți, însă păstrează elemente dedicate performanței. Mașina are o gardă mai redusă la sol, aripi lărgite și jante forjate de 21 de inci cu pneuri late. Partea frontală este completată de prize pentru optimizarea fluxului de aer, iar în spate apare un eleron funcțional care generează forță de apăsare la viteze ridicate.

În habitaclu apar materiale premium precum Chamude, zone tapițate cu inserții portocalii și gri, plus detalii metalice mate. Volanul și butoanele de pe consola centrală sunt dedicate gamei Magma, iar instrumentarul se transformă în modul Magma pentru a evidenția valorile esențiale de performanță.

O nouă direcție de brand pentru următorul deceniu

Divizia Magma reprezintă fundamentul strategiei de performanță pentru următorii ani. Conducerea companiei vorbește despre o evoluție către conceptul Luxury High Performance, o combinație între eleganță și tehnologie orientată spre condus.

Debutul GV60 Magma este un prim pas, iar al doilea l-a reprezentat conceptul Magma GT, care sugerează posibile modele de serie viitoare. Pentru constructorul coreean, lansarea acestei linii marchează dorința de a concura direct cu divizii consacrate precum BMW M sau Mercedes AMG, însă cu o interpretare proprie a ideii de sportivitate.