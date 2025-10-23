Producţia VW de la Wolfsburg nu va fi afectată săptămâna viitoare, dar apoi sporesc incertitudinile – Reuters

Producţia la principala fabrică a Volkswagen se va desfăşura conform planificării săptămâna viitoare, în pofida riscului deficitului de microcipuri Nexperia, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Dar dincolo de săptămâna viitoare, al cărei program va fi redus datorită celebrării unei sărbători publice, există numeroase incertitudini, au precizat sursele, transmite Agerpres.

Cel mai mare producător auto european nu are în prezent planuri de a apela la schema sprijinită de stat de reducere a programului de lucru la principala sa fabrică – Wolfsburg – unde este şi sediul central, din cauza riscului deficitului de microcipuri. Totuşi, există discuţii preliminare cu Agenţia de Muncă din German pentru a se apela ulterior la schemă, susţin sursele.

Reprezentanţii Volkswagen nu au dorit să comenteze informaţia.

La originea problemelor cu care se confruntă grupul german stă conflictul din jurul producătorului de cipuri Nexperia, la care Guvernul olandez a preluat controlul la finele lunii septembrie şi care este o filială a companiei chineze Wingtech. Drept urmare, Beijingul a interzis exportul anumitor componente.

Joi, Asociaţia producătorilor auto din Japonia (JAMA) a anunţat că Nexperia a notificat producătorii niponi de componente auto că ar putea să nu garanteze livrarea cipurilor.

Cipurile respective sunt componente critice folosite la unităţile electronice de control (ECU), iar situaţia ar putea avea un impact semnificativ asupra producţiei auto globale a companiilor membre, a avertizat JAMA.