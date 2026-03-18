Flota globală de vehicule electrice a evitat consumul a 1,7 milioane de barili de petrol pe zi în 2025, comparativ cu 1,3 milioane în 2024, potrivit unui studiu realizat de think tank-ul energetic Ember.

Aceasta arată impactul tot mai semnificativ al electrificării transportului asupra consumului global de combustibili fosili și asupra securității energetice la nivel mondial.

Studiul Ember subliniază că fiecare creștere de 10 dolari a prețului barilului de petrol crește factura globală netă de import cu aproximativ 160 de miliarde de dolari pe an. În acest context, vehiculele electrice reprezintă un instrument eficient de reducere a dependenței de petrol, având potențialul de a diminua importurile globale de combustibili fosili cu o treime, generând economii de peste 600 de miliarde de dolari anual.

În China, unde vehiculele electrice reprezintă deja 50% din vânzările auto, flota existentă a generat economii de peste 28 de miliarde de dolari la importurile de petrol.

În Europa, inclusiv în Regatul Unit și Norvegia, flota de vehicule electrice a evitat cheltuieli suplimentare de aproximativ 8 miliarde de euro.

Această reducere a cererii de petrol este deosebit de relevantă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care perturbă exporturile globale de petrol. Circa 20% din petrolul și gazul natural lichefiat tranzitează prin Strâmtoarea Ormuz, regiune afectată de conflicte și blocaje temporare.

Economii pentru consumatorii individuali

ONG-ul Transport & Environment (T&E) a calculat și beneficiile pentru utilizatorii individuali de vehicule electrice:

Cost lunar mediu de reîncărcare: 65 euro pentru aceeași distanță parcursă de un autoturism cu motor clasic, comparativ cu 142 de euro dacă ar folosi combustibili fosili.

Economie lunară: 77 euro, care se traduce în 924 euro anual, chiar și ținând cont de eventuale creșteri ale prețului electricității.

Aceste economii subliniază avantajul economic imediat al vehiculelor electrice, pe lângă beneficiile climatice și de reducere a poluării.

Reducerea importurilor în UE

Conform T&E, cele 8 milioane de vehicule electrice complet existente în UE au economisit până în 2025 aproximativ 2,9 miliarde de euro din importurile de petrol. În comparație, cheltuielile cu petrolul pentru vehiculele clasice au fost de 67 de miliarde de euro pentru un miliard de barili consumați în 2025.

În plus, ONG-ul estimează că accelerarea adoptării vehiculelor electrice în UE, prin consolidarea obiectivelor legislative privind emisiile de CO2, ar putea reduce importurile de petrol cu 45 de miliarde de euro între 2026 și 2035, ceea ce ar avea un impact major asupra independenței energetice și a echilibrului bugetar al statelor europene.

Vehiculele electrice nu numai că reduc emisiile de carbon și poluarea urbană, dar au și un impact semnificativ asupra economiei globale și a securității energetice, evitând consumul a milioane de barili de petrol pe zi și economisind miliarde de dolari pentru țările consumatoare.

În contextul instabilității geopolitice și al prețurilor volatile la petrol, tranziția către mobilitatea electrică devine un instrument strategic atât pentru state, cât și pentru consumatorii individuali.