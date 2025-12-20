Începând cu anul 2026, calculul impozitului auto va include și norma de depoluare a vehiculului, motiv pentru care Registrul Auto Român a venit cu precizări privind modul în care această informație poate fi identificată pe Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), conform paginii de Facebook a instituției.

Reprezentanții RAR subliniază că pe piață se află încă în circulație mai multe tipuri de formulare CIV, emise în perioade diferite, iar poziționarea informațiilor nu este identică în toate cazurile. „Având în vedere că există mai multe tipuri de formulare CIV emise de RAR de-a lungul timpului, iar unele dintre cele vechi încă mai sunt utilizate, este necesară o lămurire a poziției la care poate fi găsită norma de depoluare în acest document”, au transmis oficialii instituției.

Pentru a veni în sprijinul proprietarilor de vehicule, RAR a realizat o serie de exemple vizuale. „Ca să vă fie mai ușor să identificați ce normă de poluare are mașina pe care o dețineți, am realizat o grafică sugestivă pe care vă recomandăm să o parcurgeți cu atenție”, explică reprezentanții Registrului Auto Român.

Aceștia precizează că, în materialele prezentate, sunt ilustrate mai multe modele de cărți de identitate ale vehiculului, cu evidențierea clară a rubricilor în care sunt trecute capacitatea cilindrică și norma de poluare. „În fotografiile alăturate vă prezentăm mai multe modele de CIV, având evidențiate categoriile în care sunt menționate capacitatea cilindrică și norma de poluare. În tabelul din ultima fotografie sunt explicate codificările în funcție de categoria vehiculului (autoturism, autovehicul comercial, motociclu etc.)”, mai arată RAR.

Astfel, în cazul primului model de CIV, capacitatea cilindrică este înscrisă la poziția P1, iar norma de poluare apare la punctul 16 – „Cod național de emisii”. Pentru vehiculele din categoria L, codul de emisii permite identificarea directă a standardului Euro.

La al doilea tip de CIV, capacitatea cilindrică este menționată tot la P1, însă norma de poluare se regăsește la punctul 17. Acest model este frecvent întâlnit la vehiculele comerciale ușoare, iar codul de emisii indică norma Euro corespunzătoare.

În cazul celui de-al treilea model, utilizat în special pentru autoturisme, capacitatea cilindrică apare la punctul 10, iar norma de poluare este codificată în ultimele două caractere ale numărului de omologare, menționat la punctul 5. RAR precizează că, la interpretare, nu trebuie luate în calcul simbolul „/” și nici anul fabricației.

Prin aceste clarificări, Registrul Auto Român încearcă să elimine confuziile legate de identificarea normei de depoluare, un element care va avea un impact direct asupra nivelului impozitului auto începând cu 2026.