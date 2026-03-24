Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au înregistrat o creștere modestă în luna februarie 2026, susținută în principal de cererea în creștere pentru vehicule electrificate.

Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile, în Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele din Asociația Europeană a Liberului Schimb au fost înmatriculate 979.321 de vehicule, în creștere cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

La nivelul Uniunii Europene, avansul a fost de 1,4%, până la 865.437 de unități, confirmând o stabilizare a pieței după fluctuațiile din ultimele luni.

Un rol important în această evoluție l-au avut mașinile electrificate, care au ajuns să reprezinte aproximativ două treimi din totalul înmatriculărilor.

Segmentul a inclus atât vehicule complet electrice, cât și modele hibride plug-in și hibride clasice, consolidând tendința de tranziție către mobilitatea cu emisii reduse.

Creșterea a fost vizibilă pe toate segmentele electrificate. Înmatriculările de vehicule electrice cu baterie au urcat cu 20,6%, cele de hibride plug-in au crescut cu 32,1%, iar hibridele clasice au avansat cu 10,1%.

În total, aceste tipuri de motorizări au ajuns la o cotă de 67% din piață, față de 58,5% în februarie 2025.

În acest context, Tesla a revenit pe creștere, cu un avans de 11,8% al înmatriculărilor în februarie, marcând prima evoluție pozitivă după 13 luni consecutive de scăderi.

Totuși, compania americană rămâne în urma rivalului chinez BYD, care și-a dublat vânzările comparativ cu aceeași lună din 2025.

Producătorii europeni au avut evoluții mixte. Volkswagen a înregistrat o creștere de 2,2%, iar Stellantis un avans de 9,5%. În schimb, Renault a raportat o scădere de 14,3% a înmatriculărilor.

Creșterea cererii pentru vehicule electrice este influențată și de ajustările de politici publice la nivelul Uniunii Europene și al Regatului Unit, în contextul presiunilor venite din partea industriei auto.

Producătorii susțin că tranziția către electrificare este dificilă din punct de vedere al profitabilității, ceea ce a determinat o reevaluare a unor măsuri privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Datele arată astfel o piață auto europeană aflată într-o fază de tranziție, în care creșterea modestă a volumelor este susținută aproape exclusiv de avansul accelerat al vehiculelor electrificate.